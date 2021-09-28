Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite Akademik  Birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine  tabi  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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