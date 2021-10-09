Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitenin bağlı  birimlerde  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun 4.  maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli  ve 7/15754  sayılı  Kararnameye ekli   28.06.2007   tarih   ve   26566   sayılı   Resmi   Gazetede   yayımlanan   Sözleşmeli   Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Esaslar’  da  yer  alan  ek  2’inci maddenin  (b)  ve  (c)  fıkrasına  göre  KPSS  (B)  grubu  puan sırası  esas  alınmak  suretiyle  aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

 

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