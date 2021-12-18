Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı bünyesinde sanayinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezi, 1200 kişiyi istihdama kazandırdı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “Eskiden biz kursiyer arıyorduk ancak şimdilerde ciddi oranda talep var. Kapasitemizin 5-6 katı müracaat oluyor. Hemen hemen tamamı anında iş buluyor. Kütahya, Bilecik hatta Sakarya’dan bile gelenler oluyor” dedi.

Kursiyerlerden İbrahim Can Tilki, daha önce ekmek fırınında çalıştığını ve sektör değiştirmek için geldiği belirterek “Kursumu bitirir bitirmez işime başlayacağım” diye konuştu.

Okul öncesi eğitimde maske dönemi bitiyor Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinde koronavirüse yönelik geliştirilen PCR yerine “hızlı antijen kiti” uygulaması için Sağlık Bakanlığından onay beklediklerini söyledi.

600 katılımcıyla eğitimin yeni yol haritası çıkarılıyor Millî Eğitim Şûrası, yedi yıl aradan sonra Ankara’da toplandı. Eğitimde yeni yol haritasının çıkarıldığı şûranın ikinci gününde “temel eğitimde fırsat eşitliği”, “mesleki eğitimin iyileştirilmesi” ve “öğretmenlerin mesleki gelişimi” üzerinde özel ihtisas komisyon üyeleri maddeleri tek tek tartıştı.