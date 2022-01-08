Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Siirt Üniversitesi akademik personel alacak
08.01.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 08.01.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Siirt Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
816328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/816328.aspx
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