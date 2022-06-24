Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacağı duyuruldu.
Ataşehir Adıgüzel MYO Öğretim Görevlisi alacak
24.06.2022 - 23:30 | Son Güncelleme: 24.06.2022 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Ataşehir Adıgüzel MYO, öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : ataşehir adıgüzel myo,
877254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/877254.aspx
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