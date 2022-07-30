Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “2021 yılının sonu itibarıyla bu ülkede eğitim sisteminde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Tüm okullarımızda kütüphane var” dedi. ‘Murat Bardakçı Kütüphanesi’ İstanbul’da Beşiktaş Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle açıldı. Öğrencilere eşit imkânlar sunmak için çalıştıklarını ifade eden Bakan Mahmut Özer şunları söyledi: Köydeki okullardan, şehir, il ve ilçe fark etmeksizin tüm okullarımızda kütüphane var. Bununla yetinmedik kitap sayısını arttırmak için ciddi bir yatırıma gittik. 26 Ekim 2021 tarihinde tüm okullarımızdaki kitap sayısı 28 milyondu. Öğrenci başına düşen kitap sayısı 1,3’tü. Şu anda 70 milyon kitap var. Yılsonu itibarıyla 100 milyona çıkaracağız. İstiyoruz ki eğitim seviyesindeki öğrenciler kendi kademelerine göre ülkede üretilen tüm metinlere kolay bir şekilde erişebilsinler, okuyabilsinler. Kütüphanelerimizi bu yaz tüm velilerimizin ve öğrencilerimizin kullanımına açtık. Özellikle temel eğitimdeki yavrularımızın kütüphaneye gelirken ebeveynlerin de gelmesini arzuladık. Ebeveynler de gelip kütüphanelerde vakit geçirsin. İsteyip de ulaşamadıkları bir kitap olursa biz bakanlık olarak hemen alıp o kitabı onlara eriştirelim. Böylece öğrencilerimizi bulundukları konumdan ve ailelerinin sosyal ekonomik seviyesinden bağımsız olarak aynı imkânlara erişebilmeleriyle ilgili toplumdaki eşitliğin maksimize edildiği mekânlar olarak okulları kurgulamak için büyük bir seferberlik içerisindeyiz. 11 ay gibi kısa bir sürede atmış olduğunuz bu tüm adımlarda somut çıktıları görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla birlikte çok daha iyi bir noktaya geleceğiz.

İMAM HATİPLE İLGİLİ HASTALIKLAR DEPREŞMEYE BAŞLADI

Özellikle son LGS sınavındaki yerleştirmelerden sonra eski hastalıkların yeniden depreşmeye başladığını belirten Özer "İmam hatiple ilgili hastalıklar depreşmeye başladı. Yani 'Eğitim elden gidiyor, eğitime reform ihtiyaçları gerekiyor' diyen insanların eğitimle ilgili zerre kadar bilgisi yok. Oryantalist bir bakışla bu topluma başarıyı yakıştırmaktan veya takdir etmekten aciziz. Sahadaki gerçeklikle bu söylenenlerin hiçbir uyumunun olmadığını görmek büyük bir keyif veriyor" dedi.

Bakan Özer’den ‘bağış’ açıklaması: Tüm okulların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız İzmir’de düzenlenen 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı’nda konuşan Bakan Özer, okulların tüm ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını dile getirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer'in yeni kitabı raflarda: Başarı ülkemize yakıştırılamıyor ‘Türkiye’de Eğitimi Yeniden Düşünmek’ kitabında Bakan Özer “Türkiye’nin gösterdiği başarıdan uluslararası raporlarda takdirle söz edilirken aynı takdir ülke içerisindeki tartışmalarda ne yazık ki görülmüyor. Bu nedenle bu ülkede eğitimcilerin işi oldukça zor” dedi.