Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
11.08.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 11.08.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
894981 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/894981.aspx
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