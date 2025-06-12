ABD'den vatandaşlarına kritik uyarı: O ülkeye seyahat etmeyin!

ABD'nin, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ndeki bazı personeller için geri çekme kararı almasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaşlarına Irak'a gitmemeleri yönünde uyarı yaptı.

ABD, Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve üslerini kırmızı alarma geçirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddialarını dün akşam doğruladı.

Kelly, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karardan haberdar olduğunu söyledi.

PERSONEL AİLESİ TAHLİYE EDİLECEK

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını belirterek, "Orta Doğu'daki gerginliği izliyoruz" dedi.

"IRAK'A SEYAHAT ETMEYİN" UYARISI

Öte yandan yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına Irak'a seyahat etmeme yönünde uyarıda bulundu.

Açıklamada, Irak'a seyahat önerisi, "Seyahat etmeyin" anlamına gelen 4'ncü seviyeye çekilerek kırmızı uyarı verildi.

Karara gerekçe olarak "terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, sivil kargaşa ve ABD hükümetinin Irak’taki vatandaşlarına gerekli acil hizmetleri ancak sınırlı ölçüde sunabilmesi" gösterilen açıklamada, "Irak’a hiçbir nedenle seyahat etmeyin." uyarısına yer verildi.

Açıklamada, Irak'taki ABD hükümet personelinden sıkı güvenlik koşullarında yaşamalarının ve çalışmalarının beklendiğini vurgulanarak, "Irak'ta terör şiddeti, terör saldırıları ve diğer faaliyet riski bulunmaktadır." denildi.