Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Ajanslar
16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sonuçları açıklandı.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) AÖL ekranı üzerinden açıklanan sonuçlar, öğrenci girişi yapılarak görüntülenebilecek.
Sınav, 16-17 Mart tarihlerinde yapılmıştı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Eğitim
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar