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Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandı

Eğitim Haberleri  / Ajanslar

16-17 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları sonuçları açıklandı.

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) AÖL ekranı üzerinden açıklanan sonuçlar, öğrenci girişi yapılarak görüntülenebilecek. 

Sınav, 16-17 Mart tarihlerinde yapılmıştı. 

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Ajanslar
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