Asgari ücrete temmuzda ara zam var mı? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Temmuzda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Konu hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların umutlarını söndüren bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Temmuzda asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" dedi.

Hükümet, hayat pahalılığı nedeniyle son 2 yıldır asgari ücrete temmuzda ara zam yapıyordu. Son olarak geçen yıl temmuz ayında asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlenmişti. Ocak ayında ise asgari ücret 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı. Temmuz ayının yaklaşmasıyla "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu yeniden gündeme geldi.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YOK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zam bekleyen milyonların umudunu söndürdü. Bakan Işıkhan, temmuzda asgari ücrete zam yapılmayacağını belirtti.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE AYRICALIKLAR GELİYOR

Emekliler yılı kapsamında yapılacak düzenlemelere de değinen Işıkhan, "Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşuyla protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belirli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam çok etik olmaz diye düşünüyorum. Emeklilerimize ayrıcalık tanıyan onları destekleyecek psikolojik sosyal ve ekonomik anlamda refahını arttırmak için çalışacağız" dedi.