Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun biyolojik annesini aramak için Müge Anlı'ya katıldı. Suphiye Orancı'nın hayatı, kim olduğu Suphiye Orancı'nın fotoğrafları araştırılıyor.
Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu biyolojik annesini aramak üzere Müge Anlı'ya başvurdu.
Annesi Suphiye Orancı'nın fotoğrafları programda ortaya çıktı.
Suphiye Orancı'nın hayatı araştırılıyor.
17 Nisan Müge Anlı bölümüne katılan Duygu, annesiyle üç yıl boyunca Skype üzerinden görüştüğünü 2010 yılında ise son konuşmalarını yaptığını belirtti.
Suphiye Orancı'nın hayatta olduğu öğrenildi.
Orancı'nın 6 çocuğundan ikisinin Almanya'daki evliliğinden, 4 kardeşi ise evlilik dışı ilişkiden olduğu öğrenildi.
Duygu, annesinin anneannesi tarafından ajanslara yazdırıldığını ve İbrahim Tatlıses'in filminde rol aldığını söyledi.
Annesi Suphiye Orancı ile babası Metin Akpınar'ın tanışma hikayesinin ise bir trafik kazasına dayandığını açıkladı.