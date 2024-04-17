Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 12:06 - Güncelleme:

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Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun biyolojik annesini aramak için Müge Anlı'ya katıldı. Suphiye Orancı'nın hayatı, kim olduğu Suphiye Orancı'nın fotoğrafları araştırılıyor.