Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?

Metin Akpınar'ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Metin Akpınar&#039;ın kızının annesi Suphiye Orancı kimdir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu'nun biyolojik annesini aramak için Müge Anlı'ya katıldı. Suphiye Orancı'nın hayatı, kim olduğu Suphiye Orancı'nın fotoğrafları araştırılıyor.

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan kızı Duygu Nebioğlu biyolojik annesini aramak üzere Müge Anlı'ya başvurdu. 

Annesi Suphiye Orancı'nın fotoğrafları programda ortaya çıktı.

Suphiye Orancı'nın hayatı araştırılıyor. 

17 Nisan Müge Anlı bölümüne katılan Duygu, annesiyle üç yıl boyunca Skype üzerinden görüştüğünü 2010 yılında ise son konuşmalarını yaptığını belirtti.

Suphiye Orancı'nın hayatta olduğu öğrenildi. 

Orancı'nın 6 çocuğundan ikisinin Almanya'daki evliliğinden, 4 kardeşi ise evlilik dışı ilişkiden olduğu öğrenildi. 

Duygu, annesinin anneannesi tarafından ajanslara yazdırıldığını ve İbrahim Tatlıses'in filminde rol aldığını söyledi. 

Annesi Suphiye Orancı ile babası Metin Akpınar'ın tanışma hikayesinin ise bir trafik kazasına dayandığını açıkladı. 

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları açıklandıBakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması: Kesin sayı Mehmet Şimşek dönünce belirlenecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacak - HaberlerBakan Işıkhan duyurdu! Asgari ücrete ara zam yapılmayacakEmekli kart başvurusu için evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması şartı aranacak - HaberlerEmekli kart başvurusu için evinin kendisine ait olmaması ve başka bir geliri olmaması şartı aranacakEskişehir'de 17 Nisan'da patlama sesi duyulabilir uyarısı! Eskişehir'de patlama mı olur, sonik patlama sesi neden olur? - HaberlerEskişehir'de 17 Nisan'da patlama sesi duyulabilir uyarısı! Eskişehir'de patlama mı olur, sonik patlama sesi neden olur?Dubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri (VİDEO) Jet skiler ve botlarla gezdiler - HaberlerDubai ve BAE'de yaşanan selde halkın görüntüleri (VİDEO) Jet skiler ve botlarla gezdilerRönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değil - HaberlerRönesans Gayrimenkul halka arzı katılım endeksine uygun değilRönesans Holding Türk müteahhitlik şirketidir kurucusu Erman Ilıcak'tır - HaberlerRönesans Holding Türk müteahhitlik şirketidir kurucusu Erman Ilıcak'tır
Sonraki Haber Yükleniyor...