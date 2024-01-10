Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu? Devamsızlık her dönem sıfırlanır mı, kaç gün hak var?

10 Ocak 2024 15:47 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 15:48

Devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu? 2. dönem devamsızlıklar siliniyor mu, her dönem devamsızlık sıfırlanıyor mu merak ediliyor. Peki, devamsızlık ikinci dönem siliniyor mu? İşte merak eden öğrenciler için Devamsızlık her dönem sıfırlanır mı, kaç gün devamsızlık hakkı var? Detaylar…

DEVAMSIZLIK İKİNCİ DÖNEM SİLİNİYOR MU?

Devamsızlık ikinci dönem silinmemektedir. İlk dönemin devamsızlık sayısı ikinci dönemde de geçerlidir. Kısacası devamsızlık her dönem sıfırlanmamaktadır.

DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmalar sonucunda şu kararlar alındı:

Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilecek, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilecek ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenecek.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu, devamsızlık yapan ve sınıf tekrarı riski bulunan öğrenci velisini devamsızlığın 5'inci gününde okula davet edecek, devamsızlık nedenlerini ortadan kaldırıcı çalışmaları iş birliği içinde yapacak.

Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Mesleki eğitim merkezinde öğrenim hakkı bulunmayanlardan zorunlu eğitime tabi olanlar ise veli ve öğrenci talebi de dikkate alınarak açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları yapılacak.

Öğrencilerin okula aidiyetlerinin artırılması ve okula devamın sağlanması amaçlanarak özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için ön görülen süreye bir saat olarak ayrıca eklenecek.

Yatarak tedaviyi gerektiren hallerde sağlık kurumlarınca verilen raporların süresi, mevcut devamsızlık toplamı olan süreyi aşan durumlar için de yeni hüküm getirildi.

Buna göre, bu gibi durumlarda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yatarak tedavi gerektiren durumlarda öğrencilerin devamsızlık sürelerinin kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerde olduğu gibi devamsızlık süresi 60 gün olacak.

Yönetmelik ile liselerde sınıf geçme maddelerinde bir dizi düzenleme daha yapıldı. Buna göre, daha önce bir üst sınıfa geçişler için gerekli 50 ortalama artık yeterli olmayacak.

Öğrencilerin sınıf geçmelerine yönelik, derslere ilişkin yeterlilik ve kazanımlara sahip olarak eğitim ve öğretim süreçlerini tamamlamalarını sağlamak amacıyla yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız dersi bulunanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilecek.

Yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre liselerde 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler sınıf tekrarı yapacak.

Bu uygulama, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak. Bu kapsamda bu yıl liseye başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulanacak, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek.