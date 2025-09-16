Yıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi? 400 işçi alınacak, işte branşlar

Yıldırım Belediyesi ‘İşimiz İstihdam Programı’ ile iş arayanlarla iş verenleri buluşturuyor. son gelen açıklamada 400 işçi alımının daha yapılacağı öğrenildi. Peki Yıldırım Belediyesi iş ilanı detayları belli mi, kimler işe alınacak, hangi branşlarda eksik var, iş başvuruları nereden ve ne zaman yapılacak? İşte o haberin ayrıntıları...

YILDIRIM BELEDİYESİ İŞÇİ İLANI DETAYLARI BELLİ Mİ?

İstihdam fuarları ve toplu iş görüşmeleriyle binlerce emekçinin istihdama dahil olmasını sağlayan Yıldırım Belediyesi'nin son ilanı dikkat çekti, detaylar araştırılıyordu. ‘İşimiz İstihdam Programı’ kapsamında Sofra Grup firmasıyla gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde 400 kişinin işe alınacağı öğrenildi.

YILDIRIM BELEDİYESİ İŞ İLANI ARANAN BRANŞLAR NE?

Son gelen açıklamada işçi alımlarının aşçı, aşçı yardımcısı garson, yemekhane personeli, bulaşıkçı, temizlik personeli, paketleme, güvenlik gibi alanlarda yapılacağı yer aldı.

YILDIRIM BELEDİYESİ İŞ İLANI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

İş arayanlar kendilerine uygun branşlara başvurmak için Yıldırım Belediyesi’nin internet adresi ve sosyal medya platformlarından online başvurularını yapabilir. Mülakat görüşmeleri 19 Eylül 2025 Cuma günü 10.00 ve 15.30 saatleri arasında Yıldırım Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü Eğitim Salonu’nda yapılacak.