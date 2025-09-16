Gürsel Tekin 'kongre düzenlemek için başvuru yaptı' iddiasını yalanladı: İnsanlıktan nasiplerini almamışlar!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürsel Tekin, olaylı bir şekilde CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilmişti.

Polis eşliğinde il binasına girebilen Tekin bugün de sabah saatlerinde CHP’nin Sarıyer’de bulunan binasına geldi. Burada çalışmalarını sürdüren Gürsel Tekin daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tekin, 'Kongre düzenlemek için yaptığı başvuru reddedildi' iddiasına da değindi.

"KARA DEFTERİNİ ALAMADIK"

Her gün yalanları düzeltmekten yorulduklarını kaydeden Gürsel Tekin, "Allah insanları yalandan korusun. Biz başladığımız günden itibaren çıkan her türlü yargı kararına saygı duyacağımızı ifade ettik. İster lehimize, ister aleyhimize. Ama bakıyoruz, oturuyoruz, işinizi yaparken sürmanşetler, tuhaf tuhaf haberler. Bin kere sizden rica ettim, ne olursunuz yapmayın. Ben ve arkadaşlarım size bir telefon kadar yakınız. Bizim Sarıyer Seçim Kurulu’na evet bir başvurumuz var. Belki şimdi onlar da heyecanla izliyorlardır. ‘Bu başvuru nedir?’ diyeceklerdir. Başvurunun konusu maalesef biz ilk günden itibaren binayı aldığımızda, karar defterini alamadık.

"HİÇ Mİ İNSANLIKTAN NASİBİNİZİ ALMADINIZ?"

Karar defteri konusunda başvurumuz var. Dilekçemiz ve karar defterimiz burada. Çeşitli kararlar almışız, tasdik etmişiz. Karar defterimiz de Seçim Kurulu tarafından tasdik edilmiş. Onun dışında herhangi bir itirazımız ya da herhangi bir başvurumuz bulunmamaktadır. Yapmayı, etmeyin, günahtır, ayıptır. İnsanlıktan hiç mi nasibinizi alamadınız. Bu ne rezilliktir? Gün içerisinde bir grup Ankara’da, bir grup İstanbul’da yeter yani. Biz de insanız, bizim de sınırlarımız var. Sürekli sizin yalanlarınızı düzeltmek zorunda değiliz" dedi.

"BU ÜÇLÜ ÇOK GÜÇLÜ"

Arka planda hepimizin bir tek gücü olduğunu ifade eden Gürsel Tekin, "Bizim nezaketimizi, zarafetimizi zedelemeye kalkışmayın. Biz ilk gün bunların tamamını icrayla alabilirdik. Biz bunu denemedik. Arkadaşlarımız ne kadar kötülük yaparsa yapsın, biz kötülüğü kötülükle gitmeyeceğiz dedik. Şuraya bakın, üç tane adamız. Bu üçlü, çok güçlü. Bu üçlüyle uğraşamazsınız. Arka planda hepimizin bir tek gücü var. Gücümüzü Allah’tan alıyoruz. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı okundan alıyoruz. Bir an önce kusursuz, sorunsuz meseleleri çözmek için görev almışız. Çıkan açıklama yapıyor. Bunların tamamı yalandır, yanlıştır. Bizim dilekçemizde burada, bu dilekçe sonucu aldığımız karar defterimizde burada. Bu karar defterimizi de Sarıyer Seçim Kurulu tasdikledi" şeklinde konuştu.

CHP Kurultay davasının ertelenmesi hakkında konuşan Tekin, "Dün de söyledim biz bir an önce partimizin bu kararlardan kurtulup, yoluna devam etmesini istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"SABRIMIZI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile uzlaşma görüşmesi olmadığını belirten Tekin, "Canhıraş çok mücadele ettik ama maalesef görüyorum Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşları bize sık sık cevap vermeye çalışıyorlar. Sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

"BENİ DOĞDUĞUM İLÇEDE NASIL YUHALATTINIZ?"

"Hakkımı helal etmiyorum" söylemine ilişkin Tekin, "Diyeceksiniz ki ne hakkın var? Biz partinin emekçileriyiz. Partinin bu emekçisine baktığınızda tertemiz. Siyasette zenginleşmemiş, kirli işlere bulaşmamış, bir ekibin parçası olmamış, kongreler olurken delege tarafı olmamış insanlarız. Hele doğduğum, büyüdüğüm Kadıköy Meydanı’nda bu insanları nasıl yuhalattınız? Bizim suçumuz, günahımız, bu itirafçıların, iftiracıların arkadaşı olmamak mıdır? Sürekli soruyorsunuz ya binanız orası mıdır, burası mıdır? Biz de Seçim Kurulu’na başvurumuzu yaptık. Bizim binamız neresi? Dediler ki; sizin binanız Sarıyer, bitti. Burası resmi olarak il binasıydı. İl Binası demek Genel Başkanımızın çalışmayacağı anlamına gelmez. Bu binanın tamamı Genel Başkanın emrindedir. Elbette burası çalışma ofisi olur. Sayın Genel Başkanımız çalışma ofisi olarak kullanır, biz minik odalara sıkışmasını biliriz. Bizim bir oda derdimiz yok. Ben İl Başkanı olduğumda biz minik minik odalarda çalışıyorduk, sorun odaların büyüklüğü değil" dedi.