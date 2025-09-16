Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ferdi Kadıoğlu'nda 10 ay sonra bir ilk! İngilizler resmen duyurdu

Ferdi Kadıoğlu'nda 10 ay sonra bir ilk! İngilizler resmen duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi Kadıoğlu&#039;nda 10 ay sonra bir ilk! İngilizler resmen duyurdu
Spor Haberleri

Brighton'da sakatlanan De Cuyper'in yerine Ferdi Kadıoğlu’nun Tottenham maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor. Bu, Ferdi’nin 2 Kasım 2024’ten bu yana ilk Premier Lig 11’i olacak.

İngiltere Premier Lig'in ilk 4 haftasında bir beraberlik ve bir galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabilen Brighton, ligin 13'üncü sırasında yer alıyor. 

Son olarak Bournemouth deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Brighton'da Maxim De Cuyper sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı. Belçikalı futbolcunun son durumu belli oldu.

Yapılan kontrollere göre; De Cuyper sahalardan çok uzun süre ayrı kalmayacak ancak yine de 24 yaşındaki futbolcunun akıbeti kesin olarak belli değil.

FORMAYI FERDİ DEVRALABİLİR

Tottenham maçının kadrosunda yeri garanti olmayan De Cuyper, kafilede olsa bile maça yedek başlama ihtimali var. İngiliz basını bu durumda Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'na formayı vereceğini duyurdu.

2 KASIM'DAN BU YANA BİR İLK

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham maçında ilk 11'de başlaması durumunda 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayacak.

Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sakatlığı nedeniyle ligin 7. haftası itibarıyla sezonu kapatmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

