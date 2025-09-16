Ferdi Kadıoğlu'nda 10 ay sonra bir ilk! İngilizler resmen duyurdu

İngiltere Premier Lig'in ilk 4 haftasında bir beraberlik ve bir galibiyet alarak sadece 4 puan toplayabilen Brighton, ligin 13'üncü sırasında yer alıyor.

Son olarak Bournemouth deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Brighton'da Maxim De Cuyper sakatlanmış ve yerini Ferdi Kadıoğlu'na bırakmıştı. Belçikalı futbolcunun son durumu belli oldu.

Yapılan kontrollere göre; De Cuyper sahalardan çok uzun süre ayrı kalmayacak ancak yine de 24 yaşındaki futbolcunun akıbeti kesin olarak belli değil.

İlgili Haber Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü

FORMAYI FERDİ DEVRALABİLİR

Tottenham maçının kadrosunda yeri garanti olmayan De Cuyper, kafilede olsa bile maça yedek başlama ihtimali var. İngiliz basını bu durumda Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in Ferdi Kadıoğlu'na formayı vereceğini duyurdu.

2 KASIM'DAN BU YANA BİR İLK

Ferdi Kadıoğlu, Tottenham maçında ilk 11'de başlaması durumunda 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başlayacak.

Ferdi Kadıoğlu geçen sezon sakatlığı nedeniyle ligin 7. haftası itibarıyla sezonu kapatmıştı.