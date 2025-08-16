Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü

Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü
Brighton, Fulham, Premier Lig, Ferdi Kadıoğlu, Haber
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Brighton, sahasında Fulham ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. 9 aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.

İngiltere Premier Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Brighton, Fulham'ı konuk etti.

American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Brighton'ın tek golünü 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley kaydetti. Fulham'a beraberliği getiren golü ise dakika 90+7'de Rodrigo Muniz kaydetti.

Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü - 1. Resim

KADIOĞLU 9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

2 Kasım 2024'te oynanan Liverpool maçında geçirdiği sakatlığın ardından Ferdi Kadıoğlu, aylar sonra ilk maçında çıktı. Milli futbolcu, 69. dakikada Minteh'in yerine oyuna girdi.

Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü - 2. Resim

25 yaşındaki futbolcu, 4 dakika sonra ise sarı kart gördü.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Maltepe'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması! Bir apartman tahliye edildiGöztepe Fenerbahçe ilk 11'ler belli oldu mu? Maç kadrosu eksik oyuncular açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere Premier Ligi’nde Semenyo'ya yapılan ırkçı saldırı tarihi maçı durdurdu! - SporFutbolcuya yapılan ırkçı saldırı tarihi maçı durdurdu!Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismiydi, çok aranacak... Gedson Fernandes Spartak Moskova formasıyla ilk golünü attı - SporGedson Fernandes Rusya'da ilk golünü attıKartal'dan Eljif Elmas bombası! İşte Beşiktaş'ın 5 milyon euroluk teklifine verdiği cevap - SporBeşiktaş'tan Eljif Elmas bombası!Genç futbolcu imzayı attı! Taylan Bulut 5 yıllığına Beşiktaş'ta  - SporGenç futbolcu 5 yıllık imzayı attı!Güney Kıbrıslı siyasetçi, Fenerbahçe'yi şikayet etti! UEFA'ya mektup: Nedeni ortaya çıktı - SporGüney Kıbrıslı siyasetçi, F.Bahçe'yi şikayet ettiKerem Aktürkoğlu transferi kriz çıkardı! Rui Costa'yı çıldırtan sözler: "30 dakika yetti" - SporRui Costa'yı çıldırtan sözler: 30 dakika yetti
Sonraki Haber Yükleniyor...