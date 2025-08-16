Brighton son dakikada yıkıldı! Ferdi Kadıoğlu yeşil sahalara döndü
İngiltere Premier Lig'in 1. haftasında Brighton, sahasında Fulham ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. 9 aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 69. dakikada Yankuba Minteh'in yerine oyuna dahil oldu.
İngiltere Premier Lig'in 1. hafta karşılaşmasında Brighton, Fulham'ı konuk etti.
American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Brighton'ın tek golünü 55. dakikada penaltıdan Matthew O'Riley kaydetti. Fulham'a beraberliği getiren golü ise dakika 90+7'de Rodrigo Muniz kaydetti.
KADIOĞLU 9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ
2 Kasım 2024'te oynanan Liverpool maçında geçirdiği sakatlığın ardından Ferdi Kadıoğlu, aylar sonra ilk maçında çıktı. Milli futbolcu, 69. dakikada Minteh'in yerine oyuna girdi.
25 yaşındaki futbolcu, 4 dakika sonra ise sarı kart gördü.
