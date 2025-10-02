Galatasaray - Liverpool maçında 'karaborsa bilet' satışına tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından Galatasaray Kulübü'nün, 30 Eylül'de RAMS Park'ta oynanan Liverpool futbol müsabakası için usulsüz olarak seyirci temini ve karaborsa bilet satışı yapıldığı şikayeti üzerine çalışma yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan koordineli çalışmalarda kimliği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, "değerinin üzerinde bilet satışı yapmak" suçundan tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.