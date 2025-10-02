Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi

Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Gözler İstanbul Valiliği'ne çevrildi

- Güncelleme:
Haberler / Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Saat 14:55'te İstanbul'da yaşayanlar şiddetli bir depremle karşı karşıya kaldı. Olayın ardından okulların açılıp açılmayacağı gündeme geldi. Birçok kişi "Son dakika İstanbul'da yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap aramaya başladı

AFAD verilerine göre Marmara Ereğlisi açıklarında 2 Ekim 2025 Perşembe gün 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Yerin 6,71 kilometre derinliğinde sarsıntı sonrası halk panik yaşarken, öğrenci ve veliler İstanbul'daki okulların tatil olup olmadığını merak ediyor.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an için İstanbul'da yarın okullar tatil değildir.

İstanbul'da hissedilen depremin ardından yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair İstanbul Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklamanın birkaç saat içinde yapılması bekleniyor. 

İstanbul Valiliğinden en son yapılan açıklama şu şekilde:

"Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.

Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.

Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."

Ülke genelinde ve KKTC'de yapılacak 'Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun' tatbikatının detayları açıklandı

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Şu an için yarın okulların tatil olacağı belli değildir. İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin yapacağı açıklamanın ardından yarın okulların İstanbul'da tatil edilip edilmeyeceği açıklığa kavuşacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

