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    Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde yeni bir dönemi başlatacak yenilikçi sınıflar ile ilgili çalışmalarına devam ediyor.

    Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf
    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Hâlihazırda 32 adet olan dijital teknoloji kullanımını destekleyen ve aktif öğrenmeyi teşvik eden yenilikçi öğrenme ortamları, Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 81 şehirde disiplinler arası öğrenme uygulamalarını sağlayan ortaokul ve lise kademesinden 500 okulda, esnek modüler (hareket edebilen) mobilya ve dijital ekipmanlarla yenilikçi sınıflar kuracak.

    FARKLI YETENEKLERİ DESTEKLEYECEK ÖĞRENME ALANLARI

    Bilgisayar teknolojileri laboratuvarı ile büyüklüğü 56 metrekare ve üzeri mevcut boş sınıfı olan, diğer branş öğretmenlerinin de faydalanması amacıyla başvuruda bulunan 500 okulda kurulacak olan yenilikçi sınıflar, iş birliği, dijital beceriler, eleştirel düşünme gibi yetenekleri destekleyecek öğrenme alanları sunacak.

    SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ KULLANILMASI PLANLANIYOR

    Ortak çalışma alanları, ergonomik mobilyalar ile dijital teknolojilerin yanı sıra mobil cihazlar da kullanılabilecek. Böylece, değişik hibrit modellere de imkân sağlanacak. Sınıflarda, 3D yazıcılar ile sanal gerçeklik gözlüklerinin kullanılması da planlanıyor. Uygulamalı eğitimi desteklemek için robotik kitler de bu sınıflarda yer alacak. 

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OKULLiseOrtaokul
    Haberler > Eğitim > Eğitimde dijital dönem, orta ve liseler için 500 yenilikçi sınıf
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