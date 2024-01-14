Virüsler sebebiyle sınıfların yarısı boş

14 Ocak 2024 09:51 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 09:52

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Aşırı soğukların yaşandığı bu aylarda solunum yolu hastalıklarında ciddi artış yaşandığı belirtiliyor. Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan “Özellikle yeni çıkan JN.1 varyantından sonra Covid-19 vakaları hâlâ yüksek. Şu anda vakalarda virüs tespit edilenlerin arasında Covid-19 yok ama diğer bütün virüsler var. Grip yüzde 11 civarındayken, yılın son haftasında yapılan tespite göre, yüzde 28,5’e yükseldi. Gripten sonra ikinci sırada, soğuk algınlığı yapan virüsler geliyor. Üçüncü sırada ise RSV dediğimiz ve daha çok çocuklarda ağır bronşit yapan virüs var ve oldukça ağır seyrediyor” dedi. Halk arasında grip ve soğuk algınlığının birbiriyle karıştırıldığına dikkat çeken Ceyhan “Grip hafif bir hastalık zannediliyor. Ancak grip, şu anda Covid-19’dan daha öldürücü bir hastalık. Gripli hasta mutlaka yatağa düşer, vücut, kemik, baş ağrısı çeker, ayağa kalkıp işe gidemez” bilgisini paylaştı. Özellikle kreşlerde çocuklar arasında ciddi bir RSV salgını olduğunu belirten Ceyhan, sınıfların yarısının okula devam edemediğini aktardı. Şu an polikliniklerde hasta kuyrukları oluştuğunu dile getiren Ceyhan “Bunların içerisinde gripli vakalar da yatış oldukça fazla. RSV’li hastaların büyük bir çoğunluğu hastanelerde yatıyor. Yoğun bakımlarda ve enfeksiyon servislerinde hasta yatırılacak yer bulunamıyor çoğu zaman” diye konuştu.