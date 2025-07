İhlas Kolejinde aldığım eğitimle birinci oldum! LGS’de 500 puan alan Emre Sarı, başarısının sırrını anlattı

LGS şampiyonu İhlas Koleji öğrencisi Emre Sarı, “Bu başarıyı ülkemize ve milletimize hayırlı bir birey olabilme yolunda ilk adım olarak görüyorum” dedi.

MAHMUT ÖZAY - 2025 LGS’de bütün soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Emre Sarı, İhlas Kolejinde aldığı eğitimle ve öğretmenlerinin rehberliğiyle başarıya ulaştığını söyledi. Sorularımızı cevaplayan Emre Sarı, sınav sürecinde okul dışından hiçbir destek almadığı da ifade etti.

“Ne zaman zorlandığım bir konu olsa hemen destek alabiliyordum” diyen Emre Sarı şunları söyledi: Bu başarı benim için sadece bireysel bir sonuç değil, bir emanet gibi. Bu başarıyı ülkemize ve milletimize hayırlı bir birey olabilme yolunda ilk adım olarak görüyorum. Çok mutluyum ama asıl mutluluğum, bu süreçte taşıdığım değerleri koruyarak ilerleyebilmiş olmak. İnşallah lise ve sonrasındaki üniversite hayatımda da bu değerleri koruyarak eğitim hayatıma devam edeceğim.

Sınav hazırlık sürecinde öncelikle ailemin her zaman yanımda olması benim için çok kıymetliydi. Annem duygusal anlamda, babam da akademik anlamda her zaman yanımdaydı. Okuldaki öğretmenlerim de desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Öğretmenlerimiz ne zaman bir şeye ihtiyaç duysak hemen yanımızdaydı. Okul yönetimi sınava yönelik yapacağımız bütün çalışmalarda bana ve arkadaşlarıma destek oldu. İhlas Kolejinin uyguladığı sınav hazırlık sistemi gerçekten çok güçlü. Ders içerikleri, her hafta deneme sınavları, etüt saatleri, bire bir öğrenci takibi, konu tekrarları, eksik olduğumuz yerlerde ek çalışmalar… Hepsi sınav hazırlık sürecimde bana yeterli oldu.

KİM OLDUĞUNUZU ASLA UNUTMAMANIZ GEREKİYOR

Emre Sarı, sınava hazırlık çalışmalarını da şöyle anlattı: “Dışarıdan herhangi bir destek almadım. Yani aslında ben sadece benim için yapılan tüm plan, program ve yönlendirmeleri düzenli takip ettim. Ne zaman zorlandığım bir konu olsa hemen destek alabiliyordum. Sadece okuluma ve öğretmenlerime güvenerek bu başarıya ulaştım. Bir de insan olarak kim olduğumuzu ve neyi temsil ettiğinizi asla unutmamamız gerekiyor. Öğrendiğiniz bilgi kadar karakter de size yol açar. Allah’a güvenin, öğretmenlerinize kulak verin, ailenizi yanınızda hissedin. Gerisi zaten gelir.