İnşaat sektörü ‘İklim Kanunu’ ile dönüşecek

Türkiye’nin net sıfır emisyon hedefiyle hazırlanan ve yürürlüğe giren İklim Kanunu, birçok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünü de kapsamına alıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Bu yeni düzenleme, daha yeşil, daha verimli ve daha iklim dostu yapılar için bir dönüm noktası olabilir. Kanuna göre sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyumun sağlanması ve çevreci teknolojilerin teşviki kanunen teminat altına alındı.

İnşaat sektöründe, bu düzenlemeyle birlikte karbon ayak izini azaltan tekniklerin, geri dönüştürülebilir malzemelerin ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanımı mecburi hâle gelmeye başlayacak. Artık yeni konut projelerinde enerji verimliliği, pasif soğutma sistemleri, yeşil bina sertifikaları ve sürdürülebilir malzeme kullanımı standart hâline geliyor. Şehir planlamalarında da bu kriterlerin dikkate alınması gerekiyor.

İklim Kanunu’nun etkisiyle inşaat sektörü yalnızca çevre sorumluluğu anlamında değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik dönüşüm bakımından da büyük bir değişim sürecine girmiş durumda. Geleceğin şehirleri, tabiata uyumlu, enerji tasarruflu ve iklim direnci yüksek yapılarla şekillenecek.