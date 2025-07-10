Faiz düşmeden arsaları aldılar! İstanbul'a 60 bin konutluk kent kuruluyor

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, enflasyonun gerilemesi ve faizlerin düşmesiyle konut talebinde artış beklediklerini ifade ederek, “Kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz, çok ciddi arsa alımları yaptık ve yine arsa alımlarımızı, araştırmalarımızı yapıyoruz” dedi.

ÖNDER ÇELİK - Emlak Konut GYO’nun Beşiktaş Etiler’de Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirdiği Senfoni Etiler projesi satışa çıktı. Projenin lansmanında konuşan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, enflasyondaki düşüşle birlikte faiz oranlarında da aşağı yönlü bir seyir beklendiğini, bu süreci stratejik bir bakışla değerlendirdiklerini, yatırımcılara güvenli ve planlı fırsatlar sunduklarını dile getirdi. Enflasyonun gerilemesi, faizlerin de aşağı yönlü hareket etmesiyle önümüzdeki dönemde konuta olan ilginin güçlü bir şekilde talebe döneceğini öngördüklerini kaydeden Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte biz kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok ciddi arsa alımları yaptık ve yine arsa alımlarımız, arsa araştırmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Çünkü İstanbul başta olmak üzere konuta olan ihtiyaç net bir şekilde görülüyor” dedi. Emlak Konut olarak çok farklı alanlarda yaptıkları projeler olduğuna işaret eden Yılmaz, “İstanbul özelinde bakıldığında Arnavutköy’de, Fikirtepe’de, Büyükdere Caddesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz projelerimiz var. Senfoni de projelerimizden bir tanesi” diye konuştu.

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HEDEFİN %40’I İLK ÇEYREKTE GERÇEKLEŞTİ

2025’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Yılmaz, “2025 yılı sonu itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 245 milyar TL’ye, net kârımızı 12 milyar TL’ye, ön satış gelirlerimizi ise 77 milyar TL seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Bu hedeflere ulaşmak için hem üretim kapasitesini hem de saha etkinliğini artıracak hamleler planladıklarını aktaran Yılmaz, ilk çeyrekte ulaşılan 3.004 bağımsız bölüm satışıyla yıllık 7.522 hedefinin yüzde 40’ına ulaştıklarını, ikinci çeyrek verileriyle birlikte bu oranın yüzde 50’yi geçmesini öngördüklerini dile getirdi. Satış başarısının, yatırımcı nezdinde duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, üretim tarafında ise 29 ihalenin başarıyla sonuçlandırıldığını, yeni arsa alımlarıyla toplam portföyün 4 milyon metrekareye ulaştığını vurguladı.

DEPREM KONUTLARI YIL SONU TAMAMLANACAK

Deprem bölgesindeki faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirten Yılmaz, şöyle konuştu: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda başlatılan bu süreçle birlikte, yaklaşık 12 milyon metrekarelik alanda 83 bin 112 bağımsız bölümün inşasına devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 26 bin konutumuzu tamamladık ve teslim sürecini başlattık. Hedefimiz, 2025 yılının sonuna kadar tüm konutları vatandaşlarımıza teslim etmek.

ETİLER'DEKİ PROJEDEN 16 MİLYAR LİRA HASILAT BEKLENİYOR

Yiğit Group, DBH Group ve Kubba İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen Senfoni Etiler’de 1+1’den 6+1’e kadar farklı tiplerde 205 konut ve 10 ticari ünite yer alıyor. Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yaklaşık 16 milyar TL gelir beklenen projede, Emlak Konut’un gelir payının 6,4 milyar TL olarak belirlendiğini söyledi. Senfoni Etiler’in lansmanında Yiğit Group Yönetim Kurulu Başkan Vekili Önder Yiğit ve Kubba İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Emre Kubba da konuştu. Ömer Emre Kubba, projenin 24 ayda teslim edileceğini, vade farkının yüzde 1,89-1,99 arasında olduğunu söyledi. Önder Yiğit de projede metrekare fiyatının 285 bin TL’den başladığını, şimdiden 35 dairenin satıldığını kaydetti. Yiğit, 1+1’lerin 28 milyon TL’den başladığını, en pahalı dairenin ise 180 milyon TL olduğunu ifade etti.

ESENLER'İN KUZEYİNE 60 BİN KONUTLUK KENT KURULUYOR