Konutta faiz düşüşü öncesi 'alım' fırsatı! Güvenli limana ilgi artıyor

Konut sektörü hareketli dönemlerden geçiyor. Yıl sonunda satış rekoru kırılması bekleniyor. Ancak piyasada hâlâ ciddi bir alım iştahı var. Birçok kişi faizlerin düşüşünü bekliyor. Ekonomi yönetiminin de bu yönde adımlar attığı görülüyor. Faizlerin düşmesi ile konut fiyatlarının artacağı biliniyor. Bu sebeple şu dönem alım için ciddi fırsat sunuyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Yılın son çeyreğine yaklaşırken, konut sektöründe yaşanan hareketlilik yeniden yükselişe geçti. Piyasalarda giderek artan faiz indirimi beklentisi, sektörde heyecan oluşturuyor.

Uzmanlara göre, faiz oranlarındaki muhtemel bir düşüş, hem konut talebini hem de fiyatları doğrudan etkileyecek. Bu da yılın son aylarında piyasada önemli bir canlanmanın kapısını aralayabilir. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, son çeyrekle birlikte yatırımcı ilgisinin daha da artacağını ve özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının yeniden yukarı yönlü ivme kazanacağını ifade ediyor.

“Yatırımcılar bu dönemi bir fırsat olarak görüyor” diyen sektör kaynakları, faizlerde yaşanabilecek her gerilemenin, alım kararlarını hızlandıracağını vurguluyor. Ekonomistler de benzer görüşte. Faiz oranlarının konut alımı üzerindeki etkisinin belirleyici olduğuna dikkat çeken uzmanlar, “Alım gücünü doğrudan etkileyen bir unsur olan faiz, düştüğü anda piyasada talep artışı kaçınılmaz olur. Bu da fiyatları yukarı taşır” değerlendirmesinde bulunuyor. 2025 yılını rekor satış ile kapatmayı hedefleyen konut sektörü, 2026 yılına çok daha güçlü girecek.

BOŞ KONUT STOKLARI ERİMEYE BAŞLAYACAK

Faizlerin düşmesiyle birlikte konut alım talebinin artması beklenirken, bu sürecin piyasadaki mevcut konut stoku açısından da yeni bir fırsat oluşturabileceği düşünülüyor. İstanbul özelinde yapılan araştırmalar, kent genelinde 400 ile 700 bin arasında boş konut bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu yapıların büyük kısmı yatırım amacıyla alınmış ancak çeşitli sebeplerle kullanılmayan konutlardan oluşuyor. Sektör uzmanları, talepte yaşanacak canlanmanın bu stokları da hareketlendirebileceğini ifade ediyor. Konut fiyatlarının yukarı yönlü baskılandığı bu dönemde, boş yapıların kiralama ya da satış yoluyla piyasaya kazandırılması hem ekonomik hem de sosyal fayda sağlayabilir. Böylece arz talep dengesine katkı sağlanırken, atıl duran konutlar ekonomiye kazandırılabilir.

2026'YA GİRİŞ İÇİN SON ÇEYREK STRATEJİK

Konut sektörü açısından son çeyrek, sadece satış rakamlarıyla değil, aynı zamanda yeni yıl projeksiyonları açısından da kritik bir dönemi ifade ediyor. İnşaat firmaları, bu dönemi hem stok eritmek hem de 2026 yılına dair planlarını netleştirmek için bir fırsat olarak görüyor. Yeni projelere başlanması, kredi imkânlarının şekillenmesi ve yatırımcı ilgisinin korunması gibi başlıklar, son çeyrekte atılacak adımlarla belirlenecek. Sektör temsilcilerine göre, 2026 yılına güçlü ve istikrarlı bir geçiş yapabilmek için bu dönemde oluşacak performans, belirleyici rol üstlenecek. Bu sebeple son çeyrek, sadece mevcut konutların el değiştirdiği değil, aynı zamanda gelecek yılın stratejisinin belirlendiği bir eşik olarak görülüyor.

FAİZLERİN DÜŞMESİYLE SEKTÖR CANLANACAK

Yatırım fonları ve kısa vadeli mevduatlara uygulanan stopaj oranının yüzde 17,5’e çıkarılması, finansal tercihlerde dengeleri değiştirmeye başladı. Sektör temsilcileri bu adımı “faizden uzaklaştırma politikası” olarak değerlendiriyor. Bu düzenlemeyle birlikte, mevduatın cazibesi azaldıkça yatırımcılar alternatif kazanç arayışına yöneliyor. Gayrimenkul, bu noktada güvenli liman olma özelliğini yeniden ön plana çıkarıyor. “Bankalar kredi verme konusunda yarışa girebilir. Faiz oranları düştükçe, hem ilk defa ev alacaklar hem de yatırım yapmak isteyenler piyasaya girecektir” diyen sektör temsilcileri, yeni kredi kampanyalarının yılın kalan aylarında piyasaya olumlu yansıyacağını belirtiyor. Ayrıca, faiz baskısının azalması, tüketici güvenini de artırarak sektöre moral sağlayabilir.