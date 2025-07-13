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Haberler > Eğitim >  Şampiyonları rahat bırakın!! MEB, LGS’ye yönelik şaibe iddialarını yalanladı

 Şampiyonları rahat bırakın!! MEB, LGS’ye yönelik şaibe iddialarını yalanladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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 Şampiyonları rahat bırakın!! MEB, LGS’ye yönelik şaibe iddialarını yalanladı
LGS, Eğitim, Siyaset, Bilgi Kirliliği, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LGS’de 719 öğrencinin şampiyon olmasını hazmedemeyen bazı kesimler, “Neden tam puan aldılar, başarılı oldular” diyecek kadar işi ilerletip, 13-14 yaşındaki çocukların üzerinden siyaset devşirmeye başladılar. MEB asılsız iddialara tepki göstererek suç duyurusunda bulundu.

MAHMUT ÖZAY - Haziran ayında yapılan ve 963 bin 142 adayın ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavda 719 öğrencinin tam puan almasının yankıları sürüyor. Şampiyonların şaibe ile seçildiğini iddia eden bazı kesimler “Bu sonuçlar Robert, Kabataş, İstanbul Erkek gibi okulları ele geçirilme operasyonudur” diyerek tezvirata başladılar. Bununla da yetinmeyenler “LGS’de sorular satıldı. İstanbul’da başarılı çocuklar yüzdelik dilime giremedi. Diyarbakır’da 300 birinci var” yalanına başvurdular. Oysa Diyarbakır’da şampiyon sayısının 10 olduğu resmi olarak açıklandı. Bütün bu asılsız iddialara sarılan bazı siyasetçiler de “Neden tam puan aldılar, başarılı oldular” demeye kadar işi ilerletip, 13-14 yaşında çocukların üzerinde tepinerek bu konuda Millî Eğitim Bakanı’na soru önergesi verdiler.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Sosyal medyada da gündem olan asılsız paylaşımlara Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) sert tepki gösterdi. MEB, 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olmasına ilişkin kamuoyunu yanıltıcı iddiaları ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. 

 Şampiyonları rahat bırakın!! MEB, LGS’ye yönelik şaibe iddialarını yalanladı - 1. Resim

AKLA MANTIĞA SIĞMAYAN

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama özetle şöyle: Akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği oluşturmaya devam ediyorlar. Millî Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dâhil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakarlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir. Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. 

 Şampiyonları rahat bırakın!! MEB, LGS’ye yönelik şaibe iddialarını yalanladı - 2. Resim

NE VİCDANİ NE AHLAKİ

Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz. Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz.                

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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