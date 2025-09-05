İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava!

İstanbul Valiliği, trafikteki kaosu azaltmak için 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü ders saatlerin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında olacağını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de zilin çalacağı ilk gün 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.

SARAÇHANE'DE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.