Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava!

İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da pazartesi günü toplu taşıma bedava!
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da okulun ilk günü toplu ulaşım saat 06.00 ile 16.00 arasında ücretsiz olacak. Okul servis araçları da İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

İstanbul Valiliği, trafikteki kaosu azaltmak için 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlayacağı 8 Eylül Pazartesi günü ders saatlerin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında olacağını duyurmuştu. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de zilin çalacağı ilk gün 06.00 ila 16.00 saatlerinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava! - 1. Resim

Okulların açılması ve kış sefer planına geçişle birlikte toplu ulaşımda sefer artışları yaşanacak.

İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava! - 2. Resim

SARAÇHANE'DE ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Kentteki trafik yoğunluğun azaltılması için zabıta ekipleri, trafik denetimi ve yönlendirmesi yapacak.

İstanbul'da pazartesi günü toplu taşıma bedava! - 3. Resim

Okul servis araçları, İSPARK'ın 112 otoparkını ilk gün ücretsiz kullanabilecek.

İBB ayrıca 6-7 Eylül'de Saraçhane'deki 50. Yıl Parkı'nda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vurulmuştu… Koltuk değnekleriyle görüntülendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Valilik'ten İstanbul kararı! Okullar pazartesi saat 10'da başlayacak - Eğitimİstanbul'da okul saati değişiyor!12 yıllık zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den flaş açıklamalar - EğitimZorunlu eğitim süresi kısalıyor!Altı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacak - EğitimAltı bin 'özel' kontenjan açık kaldı! Başvuru alınacakYKS'de dikkat çeken istatistik: 6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçti - Eğitim6 öğrenciden 5'i mühendisliği seçtiDersimiz 'Yeşil Vatan' - EğitimDersimiz 'Yeşil Vatan'"Üniversite artık işsizlikle eş anlamlı haline geldi" diyen Selçuk Pehlivanoğlu: Gençleri geleceğe hazırlayamıyoruz - EğitimPehlivanoğlu’ndan ezber bozan çıkışlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...