MEB duyurdu: LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
Eğitim Haberleri
MEB, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden açıkladı.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında birinci nakil sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden açıkladı.
Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
YERLEŞTİRMELER 16 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK
İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak.
Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Eğitim