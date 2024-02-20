Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Eğitim > MEB paylaştı: Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu

    MEB paylaştı: Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak "ortak sınav" tarihleri belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    MEB paylaştı: Ortaokul ve liselerde ikinci dönem yapılacak &quot;ortak sınav&quot; tarihleri belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığı, Meb, Sınav, Haber

    Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü ülke genelinde ortak sınav yapılacağını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verildi.

    Buna göre, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

    Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

    Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

    Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MEB erişime açtı: Derslere göre sanal müzeler - EğitimMEB erişime açtı: Derslere göre sanal müzelerİhlas Koleji öğrencisinden resimde Türkiye birinciliği - Eğitimİhlas Koleji öğrencisinden resimde Türkiye birinciliğiYönetmelik değişti! Yabancı okullara MEB onaylı kitap mecburiyeti - EğitimYabancı okullara MEB onaylı kitap mecburiyetiİhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin: Binden fazla okulun kapanma tehlikesi var - Eğitim"Binden fazla okulun kapanma tehlikesi var"YÖK burs miktarlarını yükseltti - EğitimYÖK burs miktarlarını yükselttiİstanbul Üniversitesinin ‘açık kapı’ uygulamasında yeni kararlar: Her isteyen artık amfiye giremez - Eğitimİstanbul Üniversitesinin açık kapı uygulamasında yeni kararParis Sorbonne Üniversitesi International Executive MBA Programı yeni dönem başvuruları başladı - EğitimParis Sorbonne Üniversitesi MBA Programı başvuruları başladıBoğaziçi Üniversitesi akademik kadrosunu dünya ölçeğinde güçlendirmeye devam ediyor - EğitimBoğaziçi Üniversitesi'nin akademik kadrosu güçleniyorMEB'den kritik karar! Yaz tatili süresinde değişikliğe gidiliyor - EğitimYaz tatili kısalıyor, okul süresi artıyorÜniversitelerde karaborsa dönemi! Açık artırmayla satılık ders, fiyatlar 2 ila 5 bin TL arasında değişiyor - EğitimÜniversitelerde karaborsa dönemi
    Sonraki Haber Yükleniyor...