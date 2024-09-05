MEB yeni müfredat için site kurdu! Akıllarda soru işaret kalmayacak

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim döneminde 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulamaya alınacak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline ilişkin kafalardaki bütün soru işaretlerini gidermek maksadıyla bir internet sitesi kurdu.

ESMA ALTIN ANKARA- Sitede öğretmenler, veliler ve öğrenciler için yeni müfredatın neler getirdiğine dair bilgilere yer verildi. Oluşturulan sunumlarda yeni müfredatta her öğrencinin kendini tanıması ve keşfetmesine imkân tanınarak ilgi, ihtiyaç, kabiliyetleri ölçüsünde esnek ve özgür öğrenme ortamları yaygınlaştırılacak. Hak ve gelişim temelli öğrenme süreci inşa edilecek. Kılavuzda ayrıca eğitim öğretim sürecinde velilerin rolü de belirlendi.

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Buna göre veliler, okulda uygulanan bütüncül programın amaçlarını anlamaya çaba sarf ederek çocuklarının gelişimini takip etmeye yönelik sorumluluk üstlenecek. Veliler, okulda öğrencilere kazandırılan beceri ve değerleri pekiştirmek ve rol model olmak için okulun düzenlediği etkinliklere katılım sağlayacak. Aynı zamanda velilerin, eğitim-öğretimdeki yeniliklere açık olması, çocuğunu yeni şeyler öğrenmesi ve öğrendiklerini denemesi için teşvik etmesi desteklenecek.