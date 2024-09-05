Sadece Arapça yok! İmam Hatipler 10 dilde eğitim veriyor

“İmam hatip okullarına yabancı dil hususunda haksız eleştiriler var. Okullarımızda sadece Arapça yok; İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca dil öğretimi de mevcut.”

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ- ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan “İmam Hatip Liseleri (İHL) sadece Arapça ve Kur’ân-ı kerim dersi ile İslam ilimlerinin okutulduğu okullar değildir” dedi. Sorularımızı cevaplayan Abdullah Ceylan, kamuoyunda yabancı dil konusunda imam hatip okullarının haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi. “Yabancı dil öğretimi konusunda imam hatip okullarının Türk eğitim sistemi içinde özel bir yeri var” diyen Ceylan’ın sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

İmam hatiplerde dile verilen önem nedir? Biraz açar mısınız?

İmam hatip okulları; dinî ilimlerle pozitif bilimleri aynı anda sunan, 100 yılı aşkın bir tecrübeye sahip okullar. Ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi gaye edinmiş, içinde bulunduğu çağın donanımıyla güzel ahlaklı nesiller yetiştirmeyi amaçlamış eğitim kurumlarıdır. Bu çerçevede imam hatip okulları sadece Arapça ve Kur’ân-ı kerim dersi ile İslam ilimlerinin okutulduğu okullar değildir. Bu okullarda ayrıca diğer okullarda okutulan fen bilimleri, matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, müzik ve görsel sanatlar gibi dersler de okutulmakta. Yabancı dil öğretimi konusunda imam hatip okullarının Türk eğitim sistemi içinde özel bir yeri var. Arapça ve İngilizceyi dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört beceriyi kazandırarak öğretmeyi hedefleyen Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı dil öğretimi alanında imam hatip ortaokullarını özgün kılan özelliklerden biri. Programı uygulayan imam hatip ortaokullarında 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 10 saate kadar yabancı dil öğretilmekte.

Eğitim verilen diller arasında hangileri bulunuyor?

Ülke genelinde 542 okulda İngilizce, 38 okulda Arapça-İngilizce ve 4 okulda Arapça olmak üzere toplam 584 imam hatip ortaokulunda Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı uygulanmakta. Bu program Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve öğrencilerin gelişim seviyeleri merkezî olarak yapılan ölçme değerlendirme süreçleriyle takip edilmekte. İmam hatip okullarındaki yabancı dil öğretimi lisede daha da yoğunlaşarak ve çeşitlenerek devam etmekte. Bu kapsamda proje Anadolu imam hatip liselerinin bir kısmında 4 yıllık lise eğitiminden önce 10 farklı dilde bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi verilmekte. İmam hatip liselerinde başta Arapça olmak üzere İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Çince, Fransızca, Farsça ve Japonca dillerinde yabancı dil öğretimi yapılmakta. Bu dillerin hazırlık eğitimiyle birlikte öğretildiği okullardan bazıları şunlar: Arapça- İstanbul Beyoğlu AİHL, Almanca- Beşiktaş Kız AİHL, Almanca- İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL, Almanca- Ankara Şehit Cengiz Polat AİHL, Çince- İstanbul Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder AİHL, Farsça- Van AİHL, Farsça- Konya Hacıveyiszade AİHL, Fransızca- İstanbul Bakırköy AİHL, Fransızca- İzmir Kız AİHL

İtalyanca- İzmir Kız AİHL, İspanyolca- İstanbul Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL, İspanyolca- İstanbul Kadıköy AİHL, Japonca- İstanbul İTO Marmara AİHL, Rusça- İstanbul Başakşehir Mehmet Emin Saraç AİHL, İngilizce- İstanbul Kartal AİHL, İngilizce- Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL.

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Mezun olan öğrencilerimizin dil becerileri nasıl?

Yabancı dil programıyla imam hatip okullarında hızla değişen ve küreselleşen dünyada dil becerisiyle uluslararası düzeyde akranları ile rekabet edebilecek seviyede yetişen, küresel bağlamda sosyo-ekonomik gelişmeleri fark eden, İslam ülkeleri, Müslüman toplumlar ve dünya ile iletişim kurabilen bireyler yetiştirmek hedeflenmekte. Hazırlık dil sınıfı programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yaz tatilinde öğrendikleri dilin kültürünü daha iyi tanımaları amacıyla öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkelere geziler de düzenlenmekte.