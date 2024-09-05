Öğrencilere duyuru! Ücretsiz kitaplar sizi bekliyor
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Millî Eğitim Bakanlığınca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 178 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.
Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra kitapların arkasında bulunan karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek çok fazla dijital içerik de mevcut. Karekodlar aracılığıyla öğrenciler animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâyla desteklenmiş uygulamalara yönlendiriliyor.
Bu sayede öğrencilerin herhangi bir yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefleniyor. Kitaplarda ayrıca millî kalkınmaya yönelik yerli ve millî teknolojiler ile ülkenin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan kişilere, projelerine de yer verildi.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi