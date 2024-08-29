Tarımda genç nüfusun etkinliği artırılacak! MEB eğitimleri yaygınlaşıyor

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tarım sektöründe genç nüfusu artırmak ve nitelikli insan gücü yetiştirmek, sağlıklı gıdaya erişimde gençlerin aktif rol almasını sağlamak amacıyla tarım alanındaki eğitimleri yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ESMA ALTIN ANKARA- MEB’e bağlı okullarda tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri alanında eğitim veren okul sayısı 205’e ulaşırken, şu an 6 ilde de 7 adet tematik tarım lisesi bulunuyor.

Yaygın eğitim kapsamında şu an tarım teknolojileri alanında 118, bahçecilik bölümünde ise 163 kurs programı yer alıyor. Bunları daha nitelikli hâle getirmek ve sayısını artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşları (STK) ve üniversiteler ile çeşitli protokoller imzalayan Bakanlık, yeni eğitim-öğretim döneminde de çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Söz konusu hedeflere yönelik hâlihazırda öğrencilere alana uygun tarım, gübre, fide, canlı hayvan vb. için malzeme desteği ve burs imkânı sağlanıyor. Ayrıca okulların toprak, yaprak ve su gibi materyaller üzerinde analiz yapabilmeleri için kapasite güçlendirme faaliyetleri sürüyor.