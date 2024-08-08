MEB'in çelmesi de yetmedi! Fahiş 'okul bağış parası' velileri isyan ettirdi

MEB, okullardaki bağış zorunluluğunun önüne geçmek için kayıtları adrese dayalı yaptı ancak bu da okulları engellemedi. Veliler bağış ücretlerinin 1000 liradan başlayıp 150 bin lirayı aştığını söylerken Veli-Der, "İstanbul’da 200 bin TL istenen okullar var. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine de çıkacak okullar olur. Böyle bir durumla karşılaşanlar bize, MEB’e, CİMER’e başvurabilir" sözleriyle şikayet çağrısı yaptı.

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Okulların açılmasına sayılı günler kala velilerin telaşı başladı. Çocuğunu anaokuluna, ilkokula ve ortaokula kayıt ettirecek veliler ise karşılaştıkları rakamlarla hayatlarının şokunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağış ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için bu yıl ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarını, adrese dayalı olarak yaptı.

KAYITLAR MERNİS'DEN PARALAR ELDEN!

Milliyet'te yer alan habere göre kayıtlar, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-Okul sisteminden tamamlandı. Ancak kayıtlar otomatik olarak yapılmasına rağmen veliler, okullara gittiğinde yüksek bağış ücretleriyle karşılaştı.

Bazı okullar A4 kağıt, tahta kalemi gibi kırtasiye yardımları isterken bazılarında ise bağış ücretleri 1.000 TL’den başlıyor ilçeye, okulun başarı seviyesine, sosyal olanaklarına göre 150 bin TL’yi dahi aşıyor.

Özel okul ücretlerine yaklaşan okullar arasında ortaokul öğrencisinin kaydı için başarı belgelerini, katıldığı kursların sertifikalarını isteyenler bile var.

"BAĞIŞ PARASI 80 BİN LİRA"

Konuyla ilgili veliler, CİMER’e şikâyetlerini iletiyorlar. Sosyal medya üzerinden de seslerini duyurmaya çalışan velilerin paylaşımlarından bazıları şöyle:

- Beşiktaş’ta bulunan bir okula gittiğimde kayıtlar dolu görünmekte. Kayıt ücreti bağış parası olarak da 80 bin TL istediler.

BAĞIŞ YOKSA KAYIT YOK

- İzmir Konak’ta adresim tuttuğu ve kızımın yaşı geldiği için e-Devlet’te yazan okula gittim. Bana okula peşin olarak 9.000 TL ödememi, bir de bağış adı altında 20.000 TL vermemi istediler.

- İstanbul Bahçelievler’de 2.600 TL bağış adı altında kayıt parası istiyorlar. Vermezseniz kayıt etmeyiz diyorlar.

ŞİKAYET EDİN

Bağışların devam ettiğini aktaran Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz, “Sadece büyükşehirler değil Anadolu’da da bağış isteniyor. İstanbul’da 200 bin TL istenen okullar var. İlerleyen zamanlarda bunun üzerine de çıkacak okullar olur. Velilerin bu pazarlıklara bile hiç girmemesi gerekiyor. Eğitim çocukların ücretsiz hakkıdır. Eğitim için ücret talep edilemez. Böyle bir durumla karşılaşanlar bize, MEB’e, CİMER’e başvurabilir” dedi.