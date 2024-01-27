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    • MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı

    ‘Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları’nın çalışmaları meyvesini verdi. LGS’ye hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin; geçtiğimiz yılın birinci dönemine göre bu yıl devamsızlık oranı yüzde 9,2 oranında düştü.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MEB&#039;in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
    Devamsızlık, Milli Eğitim Bakanlığı, Haber

    Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yeni eğitim öğretim döneminde eğitimin niteliğini artırmak için çeşitli mevzuat değişiklikleri yapan Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla, öğrencilerin eğitim süreçlerinin istenen hedeflere ulaşabilmesi için çeşitli düzenlemeler hayata geçirildi.

    Bu kapsamda, açık liselere geçiş zorlaştırıldı, ilkokullarda sınavlar kaldırıldı, ortak sınav uygulamasına geçildi. Millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılmadı.

    HER KADEMEDE İYİLEŞME

    Bunlarla birlikte okul terki riskine karşı ‘sınıf tekrarı’ geri getirildi, devamsızlık affı kaldırıldı. Bakan Tekin, bu konuda yapılan mevzuat değişikliğiyle okullarda ‘Önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonları’ kurulduğunu açıklamıştı.

    Buna göre, devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla kurulan komisyon, art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu velisine bildirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplam 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayıldı ve durumları yazılı olarak velilerine gönderildi.

    Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün oldu. Alınan tedbirler sonucunda tüm kademelerde öğrencilerin bir önceki yılın aynı dönemine göre devamsızlık durumlarında önemli bir azalma gerçekleşti.

    GÖZLE GÖRÜLÜR DÜŞÜŞ

    MEB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinin geçtiğimiz yılın birinci dönemine göre bu yıl devamsızlık oranı yüzde 9,2 oranında düştü. Liselere getirilen sınıf tekrarı uygulamasıyla bu kademedeki öğrencilerin devamsızlık oranlarında da ciddi bir değişim oldu. 12’nci sınıflara devamsızlık affı verilmeyeceğinin açıklanmasının ardından bu öğrencilerin geçtiğimiz yıl birinci yarıyılına göre devamsızlık oranı yüzde 35,21 azaldı.

    Düzenleyen:  - Eğitim
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DevamsızlıkMilli Eğitim Bakanlığı
    Haberler > Eğitim > MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
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