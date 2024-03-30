Meslek liselerinde 'karekodlu dönem'

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olan 3 bin 424 kurumun açık bilgilerine daha kolay erişilmesi amacıyla karekod uygulamasına başlandı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Karekod uygulaması, kurumlara kayıt yaptırmak isteyenlerin ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin emek ve zaman harcamasını en aza indirmeye yardımcı oluyor. Kurumların bina girişlerinde o kuruma ait oluşturulan karekodlar, herhangi bir mobil cihaz aracılığıyla okutularak detaylı bilgilere ulaşılmasını sağlıyor.

Mobil cihaz aracılığıyla karekod okutularak kuruma ait ‘Kurum adı’, ‘Kurum türü’, ‘Öğrenim türü’, ‘Telefon numarası’, ‘İnternet sayfası’, ‘e-Posta’, ‘Okul müdürünün adı soyadı’, ‘Pansiyon var/yok’, ‘Okulda bulunan alan ve dallar’ ve ‘Alan tanıtımlarının görüntülenmesi’ gibi birçok bilgi internet üzerinden birkaç saniye içerisinde görüntülenebiliyor.