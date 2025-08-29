Öğrencinin enerjisi beslenmesinde saklı! Sağlıklı öğünler derse odaklanmayı kolaylaştırıyor

Okulların açılmasına sayılı günler kala velileri kırtasiye alışverişinin yanı sıra beslenme çantası telaşı da sardı. “Beslenme çantasına neler koymam gerek?” sorusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Uzmanlar, doğru beslenme tercihleriyle hazırlanacak çantaların çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra okul başarısını da desteklediğine dikkat çekiyor.

Sandviçlerde tam buğday veya çavdar ekmeği kullanılması, işlenmiş gıdalardan kaçınılması ve protein kaynaklarının tercih edilmesi öneriliyor. Okul döneminde enerji gereksinimleri artacak çocukların özellikle minerallerden kalsiyum, demir, çinko; vitaminlerden de B vitaminleri, D ve A vitaminlerine ihtiyaçlarının olacağı vurgulanıyor. Beslenme kabı seçiminde BPA içermeyen plastikler, cam veya çelik kaplar hijyen ve dayanıklılık açısından öne çıkıyor. Sıvı gıdalar için ise sızdırmaz termosların tercih edilmesi ve yiyeceklerin bozulmasını önlemek için ısı yalıtımlı çantaların tercih edilmesi öneriliyor.

UZUN SÜRE AÇ KALINMAMALI

Çocukların sağlıklı ve düzenli kahvaltı yapmasının önemine de dikkat çeken uzmanlar “Akşam yemeği ile kahvaltı arasındaki 8-12 saatlik açlık süresi ilk 3-4 saati enerji açısından sorun oluşturmasa da vitamin, mineral ve protein ihtiyaçları için kritik olabilir. Kahvaltı yapan çocuklar derslere daha iyi odaklanabilir ve gün boyu daha aktif olabilir” ifadelerini kullandı. Öte yandan velilere beslenme çantasında suyu ihmal etmemeleri belirtilirken şekerli içeceklerden de kaçınmaları tavsiye ediliyor.

Okulların başlamasıyla birlikte yeme düzeni değişen çocukların okul başarısı için doğru besinleri yeterince tüketmeleri büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre uzun süren açlık sonrası yapılan kahvaltı, çocukların derste dikkat ve konsantrasyonlarını artırıyor. “Yumurta, peynir ve sütten oluşan iyi bir kahvaltı sadece besin değil; çocukların öğrenme sürecinde de âdeta yakıt görevi görüyor” diyen uzmanlar, kahvaltı yapan çocukların daha başarılı olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar, özellikle kahvaltıda ve öğünlerde şu besinlerin mutlaka yer almasını öneriyor;