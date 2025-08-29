Taciz ifşaları büyür mü?

Sanat dünyasında kamuoyunun pek tanımadığı bazı isimlerin karıştığı taciz iddiaları büyür mü? Bugünlerde bazı ifşaları duyuyoruz. Ancak adı geçenler birkaç istisna hariç büyük isimler değil.

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın’ın kendisine gönderdiği taciz mesajlarını açıklamıştı.

Doğa Lara Akkaya şöyle bir açıklama yayınladı:

Selen Görgüzel 2007’de rol aldığıdizisinin yönetmeni Nihat Özcan ve oyuncularından Ferdi Akarnur tarafından sette fiziksel tacize uğradığını açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre yönetmen Selim Evci hakkında da isim vermek istemeyen bir kadın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Evci’nin kendisini asistanlık yaptığı dönemde fiziksel tacize maruz bıraktığını anlattı.

Yeni Şafak’ta da adı tacize karışan bazı isimlerin işleri iptal edilmiş. Türkiye’nin en tanınmış müzayedecilerinden biri olan Portakal’la ilgili iddialar, gücü kötüye kullanmanın insanı düşürdüğü durumlara en güzel örneklerden. 19-20 yaşlardaki genç kızlara kimine nakit para, kimine iş imkânı, kimine ise sadecevadederek taciz ettiği iddiası var. İfşalarda,ifadeleri geçiyor.

İfşalarda adı geçenler arasında; Ogün Akgül, Osman Eren, Bülent Babaoğlu, Müjdat Kavas, Harun Ateş, Murat Alat, Yusuf Taktak, Bülent Şangar ve Rafet Arslan gibi isimler de yer alıyor.

Sanatçı Cemil Batur Gökçeer hakkında çıkan taciz ve cinsel şiddet ifşaları üzerine Arter, 11 Eylül’de açılması planlananbaşlıklı grup sergisinden sanatçının eserinin çıkarıldığını duyurdu. Akbank Sanat, Akbank Kısa Film Festivali direktörü Selim Evci ile iş ilişkisinin sonlandırılmasına ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verdi. MUBİ Türkiye de Selim Evci’ninfilmini yayından kaldırdığını ve eylül ayında göstermeyi planladıklarıı programdan çıkardığını duyurdu. Komedyen Mesut Süre’nin sunuculuğunu yaptığıprogramının yapımcısıde taciz iddialarının ardından Süre ile artık çalışmayacaklarını açıkladı.

Tayanç Ayaydın yeni sezonda Now TV’de yayınlanacakdizisi kadrosundan çıkarıldı. Yapım şirketi NTC Medya Ayaydın’la yollarını ayırdı.

Gazeteci yazar Hasan Cemal ve Nurcan Baysal, SRC Genel Yayın Yönetmeni Fırat Acar hakkındaki ifşalardan sonra yayınevi ile olan ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Acar hakkında belli hesaplardan dolandırıcılık iddiaları da var.

Yazar ve müzisyen Kaan Sezyum hakkında ortaya atılan iddiaları kabul etti. Psikolojik destek aldığını açıkladı. Birgün gazetesi Sezyum’la yollarını ayırdı.

Başta dediğim gibi, isimler kamuoyunun az bildikleri. Acaba ismi daha çok bilinen büyük oyuncu ve yönetmenler de tacizlere karıştı mı? Aynı şey medya için de geçerli. Orada de geçmişten günümüze anlı şanlı isimler genç stajyerleri taciz etmiş midir?

Sanat dünyasından gezen yürüyen isimler de genç kızları taciz etmiş midir? Hepsi ortaya çıksın. Özellikle sanat dünyasında çalışmış kadınlar sonuna kadar hakkınızı arayın. Ünlüler diye susmayın!