Öğretmen adayları 25 bin kontenjan istiyor! "Talepler mantıklı, takipçisi olacağız"

2024 KPSS ile ek atama bekleyen öğretmenler kontenjan dağılımının adil olmadığını, bu yüzden toplam kontenjanın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Öğretmen adayları, 15 bin kontenjana ek olarak akademiye ayrılan 10 bin kadronun da atamalara dahil edilmesini istedi. Adayların taleplerini 'mantıklı' bulan Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sürecin takipçisi olacağız ve taleplerinizi ilgili makamlara ileteceğiz" dedi.

2024 KPSS puanıyla ek atama bekleyen öğretmenler, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Gazetesi'nin detaylarına ulaştığı görüşmede, öğretmen adayları kontenjan dağılımının adil olmadığını belirterek, toplam kontenjanın yeniden değerlendirilmesini talep etti.

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15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YETERSİZ KALDI

Gazetemizin eğitim muhabiri Mahmut Özay'ın sendikadan edindiği bilgiye göre, öğretmenler bu yıl açıklanan 15 bin öğretmen atamasının yetersiz kaldığını ve branşlara yapılan dağılımın önceki yıllara göre oldukça dengesiz olduğunu vurguladı.

Görüşmede, yüksek puan almasına rağmen birçok adayın atanamadığına dikkat çekilerek, akademiye ayrılan 10 bin kontenjanın da öğretmen atamalarına dahil edilmesi istendi.

"KONTENJANIN TAMAMI ÖĞRETMEN ATAMALARINA VERİLMELİ"

Adaylar, “Bize 15 bin, akademiye 10 bin kontenjan verildi. Bu hem yetersiz hem de adaletsiz. Akademik kadrolara atamalar 2027 yılına kalacak. Bu nedenle, bu yılki toplam 25 bin kontenjanın tamamı öğretmen atamalarına verilmeli, akademik kadrolar için ayrıca kontenjan ayrılmalı” çağrısında bulundu.

Öğretmenler ayrıca 1 Haziran’da Ankara Ulus Meydanı’nda düzenleyecekleri etkinlikle seslerini yetkililere duyurmak istediklerini ifade etti.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ, İLGİLİ MAKAMLARA İLETECEĞİZ"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise öğretmen adaylarının taleplerini “mantıklı” bulduğunu belirterek, şunları kaydetti: