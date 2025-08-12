Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Türkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok

Türkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok

Editör:
- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok
Sahte Diploma, YÖK, Güvenlik, Sızma, Haber
Eğitim Haberleri

Türkiye Gazetesi’nin sahte diploma ticaretinin internet üzerinden sürdüğünü ortaya koyan haberi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Haberde yer alan, sahtekârın YÖKSİS’te diploma numarası ve mezuniyet bilgisinin işlendiği iddiası üzerine YÖK, sistemde hiçbir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmediğini ve güvenlik taramalarının düzenli yapıldığını duyurdu.

Bugün Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan haberde, devletin operasyonlarına rağmen sahte diploma satışının internet üzerinden sürdüğü büyük yankı uyandırdı.

Haberde konuşan ve kendisini “belge uzmanı” olarak tanıtan şahıs, sahte diploma tarifesini anlatarak belgenin hangi aşamalardan geçtiğini aktardı.

YÖKSİS Bilgi Sistemi ekrenı
YÖKSİS Bilgi Sistemi ekrenı

Sahtekâr, “hazırlık süreci” dediği birkaç aşamada, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) diploma numarası ve mezuniyet bilgisinin işlendiğini iddia etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise yaptığı açıklamada, “Düzenli kontrollerimiz neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak taranmaktadır.” ifadelerini kullandı. YÖK ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir güvenlik açığı bildirimi yapılmadığını vurguladı.

YÖK'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.

İsrail El-Kassam’ın mezarını hedef aldı!Daha önce hiç böyle görmemiştiniz! Vefat eden sanatçı Saadet Sun'un son görüntüsü ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okullarda zorbalığa hiç müsamaha yok - EğitimOkullarda zorbalığa hiç müsamaha yokÖğretmenlere atama müjdesi! Yusuf Tekin "hayırlı uğurlu olsun" diyerek duyurdu - EğitimÖğretmenlere atama müjdesi!LGS şampiyonları 3 liseyi seçti! Kontenjanların tamamını 500 tam puan alan öğrenciler doldurdu - EğitimLGS şampiyonları 3 liseyi seçti!LGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin spekülasyonlara son noktayı koydu - EğitimLGS iptal edilecek mi? Bakan Tekin açıkladıDiş hekimlerinden kontenjan yorumu: Mesleğimiz rahat nefes aldı - EğitimDiş hekimleri mutlu: Mesleğimiz rahat nefes aldıFakültelerde revizyon! Kontenjanlar yüzde 18 düşürüldü - EğitimKontenjanlar yüzde 18 düşürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...