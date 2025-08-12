Türkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok

Bugün Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan haberde, devletin operasyonlarına rağmen sahte diploma satışının internet üzerinden sürdüğü büyük yankı uyandırdı.

Haberde konuşan ve kendisini “belge uzmanı” olarak tanıtan şahıs, sahte diploma tarifesini anlatarak belgenin hangi aşamalardan geçtiğini aktardı.

YÖKSİS Bilgi Sistemi ekrenı

Sahtekâr, “hazırlık süreci” dediği birkaç aşamada, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) diploma numarası ve mezuniyet bilgisinin işlendiğini iddia etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise yaptığı açıklamada, “Düzenli kontrollerimiz neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak taranmaktadır.” ifadelerini kullandı. YÖK ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir güvenlik açığı bildirimi yapılmadığını vurguladı.

YÖK'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle: