Türkiye Gazetesi yazdı, YÖK açıkladı: Sızma veya yetkisiz erişim yok
Türkiye Gazetesi’nin sahte diploma ticaretinin internet üzerinden sürdüğünü ortaya koyan haberi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Haberde yer alan, sahtekârın YÖKSİS’te diploma numarası ve mezuniyet bilgisinin işlendiği iddiası üzerine YÖK, sistemde hiçbir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmediğini ve güvenlik taramalarının düzenli yapıldığını duyurdu.
Bugün Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan haberde, devletin operasyonlarına rağmen sahte diploma satışının internet üzerinden sürdüğü büyük yankı uyandırdı.
Haberde konuşan ve kendisini “belge uzmanı” olarak tanıtan şahıs, sahte diploma tarifesini anlatarak belgenin hangi aşamalardan geçtiğini aktardı.
Sahtekâr, “hazırlık süreci” dediği birkaç aşamada, Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) diploma numarası ve mezuniyet bilgisinin işlendiğini iddia etti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise yaptığı açıklamada, “Düzenli kontrollerimiz neticesinde YÖKSİS’te herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak taranmaktadır.” ifadelerini kullandı. YÖK ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından herhangi bir güvenlik açığı bildirimi yapılmadığını vurguladı.
YÖK'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Yükseköğretim Kurulumuzda düzenli olarak yapmakta olduğumuz kontroller neticesinde Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) herhangi bir sızma veya yetkisiz erişim tespit edilmemiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kurumumuz bilişim sisteminde bir sızıntı olduğuna dair tarafımıza şu ana dek bildirilen bir açık söz konusu değildir. Ayrıca veri merkezimiz ve sistemlerimiz her ay düzenli olarak sistem taramasından geçirilmektedir. Veri güvenliği konusu kurumumuzda büyük bir önemle ele alınmakta, verilerin korunması için her türlü tedbir sağlanmakta ve çalışmalar yapılmaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.