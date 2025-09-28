Dünyanın en yüksek köprüsü Çin'de trafiğe açıldı! Seyahat süresi 1 dakikaya düşüyor

Çin’in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde inşa edilen Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, 625 metrelik yüksekliğiyle dünya rekoru kırdı. Açılışı bu yıl yapılacak olan köprü, bölgedeki yolculuk süresini 2 saatten yalnızca 1 dakikaya düşürecek.

Beipan Nehri’nin 625 metre üzerinde inşa edilen ve "dünyanın çatlağı" olarak adlandırılan Huajiang Büyük Kanyon’unu kapsayan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, Pazar günü düzenlenen törenle trafiğe açıldı.

UÇURUM ÜZERİNDEN SANİYELER İÇİNDE GEÇİLİYOR

Devlet haber ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, üç yıllık inşa sürecinin ardından tamamlanan köprü, daha önce iki saat süren zorlu geçişi yalnızca iki dakikaya indirerek bölgedeki ulaşımı devrim niteliğinde değiştirdi.

625 metre yüksekliğiyle dikkat çeken yapı, San Francisco’daki Golden Gate Köprüsü’nden yaklaşık 9 kat daha uzun olmasıyla da dünya basınında da yankı buldu.

2 saatlik yolculuk bir dakikaya inecek.

REKOR UZUNLUKTA ASMA KÖPRÜ

Guizhou yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 1.420 metrelik ana açıklığa sahip olan köprü, dağlık arazide şimdiye dek yapılmış en uzun açıklıklı çelik kafes kirişli asma köprü olma unvanını taşıyor.

Toplam 2.890 metre uzunluğundaki yapı, Çin’in hızla büyüyen altyapı ağına yapılan son büyük ekleme oldu.

ESKİ REKORTMEN YİNE AYNI BÖLGEDE

Daha önce Beipan Nehri üzerinde yer alan ve 2016 yılında 565,4 metre dikey açıklıkla rekor kıran köprü de Guizhou eyaletindeydi. Ancak yeni açılan Huajiang Köprüsü, eski rekorun da üzerine çıkarak dünyanın en yüksek köprüsü oldu.

21 PATENTLİ TEKNOLOJİ HARİKASI

Guizhou Ulaştırma Departmanı Başkanı Zhang Yin, köprünün rüzgar direnci ve yüksek irtifa koşullarına karşı geliştirilmiş özel tasarımıyla dikkat çektiğini belirtti. "Köprü, bölgesel bağlantıyı artıracak, Çin'in mühendislik kabiliyetini sergileyen bir dönüm noktasıdır" diyen Zhang, projede kullanılan birçok yeniliğin ulusal köprü inşaat standartlarına dahil edildiğini ifade etti.

MİLİMETRİK HASSASİYETLE İNŞA EDİLDİ

İnşaat sürecinde uydu navigasyonu, drone teknolojisi, akıllı izleme sistemleri ve ultra yüksek mukavemetli malzemeler gibi modern teknolojiler kullanıldı.