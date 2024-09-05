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YÖK'ten Türkiye Gazetesi'nin duyurduğu 'sahte diploma' konusu hakkında açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

YÖK, Türkiye Gazetesi'nin 22 Ağustos'taki 'sahibinden kiralık sahte diploma' başlıklı haberiyle duyurduğu konu hakkında açıklama yaptı. Gerekli talimatların verildiğini belirten YÖK, "Tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Türkiye Gazetesi'nin duyurduğu diploma ve denklik sahtecilikleri hakkında açıklama yaptı. YÖK, konuya ilişkin her türlü iddia ve ihbarların titizlikle incelendiğini ve gerekli görülen durumlarda bunun adli ve idari mercilere bildirildiğini belirtti.

YÖK'ten Türkiye Gazetesi'nin duyurduğu 'sahte diploma' konusu hakkında açıklama - 1. Resim

YÖK, "diploma sahteciliği" konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İDARİ VE İŞLEM CEZALARI UYGULANACAK

Açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, diploma ve denklik sahteciliklerine ilişkin her türlü iddia ve ihbarları titizlikle incelemekte ve gerekli gördüğü durumlarda yasal işlemlerin tesis edilmesi için söz konusu sahtecilikleri adli ve idari mercilere bildirmektedir." ifadesine yer verildi.

"Gündeme getirilen konularla ilgili Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığına her türlü iddianın en ince ayrıntısına kadar araştırılması talimatı verilmiş olup, tespitlere bağlı olarak gerektiğinde idari ve işlem cezaları uygulanmaktadır." bilgisi verilen açıklamada, ayrıca adli vaka olması nedeniyle tespiti yapılan sahtecilikler hakkında adli mercilerin bilgilendirildiği aktarıldı.

YÖK'ten Türkiye Gazetesi'nin duyurduğu 'sahte diploma' konusu hakkında açıklama - 2. Resim

Muhtemel sahteliklerin önüne geçmek için yükseköğretim kurumlarından mezun öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasını sağlayan YÖK'ün, bütün kurum ve kuruluşlara e-Devlet kapısı üzerinden belge doğrulaması (Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama) yapma imkanı verdiği belirtilen açıklamada, Kurul tarafından verilen karekodlu e-Denklik belgelerinin de YÖKSİS'teki "denklik sorgulama" ekranından doğrulamasının yapılabildiği kaydedildi.

YÖK'ten Türkiye Gazetesi'nin duyurduğu 'sahte diploma' konusu hakkında açıklama - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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