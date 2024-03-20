Kaçıranlar kara kara düşünüyordu! YKS için yeni başvuru süreci açıklanacak

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 15:11 - Güncelleme: 20 Mart 2024 15:12 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi

8-9 Haziran'da yapılacak olan 2024-YKS için başvurular sona erdi. Sınava girmek için çalışan ancak başvuruları kaçıranlar için yeni bir adım daha atılıyor. Adayların mağdur olmaması için yeni bir başvuru süreci açıklanacak. Konu hakkındaki açıklama bu hafta içinde YÖK tarafından yapılacak.