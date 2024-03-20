Kaçıranlar kara kara düşünüyordu! YKS için yeni başvuru süreci açıklanacak
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
8-9 Haziran'da yapılacak olan 2024-YKS için başvurular sona erdi. Sınava girmek için çalışan ancak başvuruları kaçıranlar için yeni bir adım daha atılıyor. Adayların mağdur olmaması için yeni bir başvuru süreci açıklanacak. Konu hakkındaki açıklama bu hafta içinde YÖK tarafından yapılacak.
MAHMUT ÖZAY İSTANBUL /ÖZEL - 2024-YKS, 8-9 Haziran'da yapılacak. YKS başvuruları sona erdi. İmtihanı kaçıran adaylar kara kara düşünüyordu. YÖK kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre YKS başvurularını kaçıran adaylar için yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.
YÖK BU HAFTA AÇIKLAYACAK
Önümüzdeki günlerde adayların mağdur olmaması için yeni bir YKS süreci başlatılacak. Konu hakkındaki açıklama bu hafta içinde YÖK tarafından açıklanacak.
3 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU YAPILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvuru yaptığını açıklamıştı.
2024-YKS'ye başvuran adayların 1 milyon 580 bin 984'ünün kadın, 1 milyon 455 bin 961'inin erkek olduğunu belirten Ersoy "En genç aday 15, en yaşlı aday 85 yaşında. Sınava başvuralar 17-23 yaş arasında yoğunlaşmış durumda, 50 yaş ve üzeri 26 bin 331 aday başvurusu bulunuyor. 34 yaş üstü kadın aday sayısı ise 118 bin 923 olmuştur" demişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi