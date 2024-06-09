YKS’de ilk oturum olan TYT tamamlandı: Güneş gülü bütün adayları terletti!

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, dün tamamlandı. Sınav süreci bugün AYT ile YDT oturumlarıyla tamamlanacak. Güneş gülü, Oppenheimer ve Zeuxis “elinde üzüm tutan çocuk tablosu”, adaylar arasında sosyal medyada en çok konuşulan sorular oldu.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu noktalandı. Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15’te başlayan Alan Yeterlilik Testleri (TYT), Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. TYT, Türkiye’nin 81 ilinde, KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da ve Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. Güneş gülü, Oppenheimer ve Zeuxis “elinde üzüm tutan çocuk tablosu”, adaylar arasında sosyal medyada en çok konuşulan sorular oldu.

BUGÜN İKİ OTURUM VAR

YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15’te... AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi’nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi’nde 40 soru, Matematik Testi’nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi’nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT’ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak. Bu yıl YDT’ye İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi girecek. Engelli adaylar için 2024 YKS’de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

40 GÜN SONRA ÖZGÜRLÜK

Sınavın bütün hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçleri nöbet tuttu. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı o merkezde basıldı. 1.500 ton kâğıt kullanıldı. Kapalı matbaa döneminde 40 gündür görev yapan personel de bugün sınavların noktalanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak. YKS sonuçları ise, 17 Temmuz’da açıklanacak.

ADAYLAR SOSYAL DERSLERDE DAHA FAZLA ZORLANDI

Bilfen Liseleri Bölüm Başkanları, sınava giren öğrencilerden aldıkları bilgiler ve yaptıkları değerlendirmelerle 2024 TYT’i yorumladı “TYT 2023’te olduğu gibi okuyan, sorgulayan, birikimli öğrencinin çözebileceği bir sınavdı” diyen uzmanlar şunları söyledi: Bu sınavda süreyi iyi kullanabilen öğrenciler öne geçerken analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi beceriler gerektiren sorularla karşılaştı. Soruların içeriğinin yoğunluğu süre kullanımını olumsuz etkiledi. Çok soru bankası bitiren değil, kazanımları öğrenen ve yeterince soru çözen öğrencilerin çok rahat başarılı olabileceği tarzda sorular vardı. Müfredata uygun ve özenle hazırlanmıştı. Öğrencilerin genel olarak sosyal derslerde zorlandıkları gözlemlenmekte.

🔴 Türkçe: Soru kökleri, dil bilgisi ve anlam oranları TYT ve ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer nitelikte. Soruların 33’ü anlam bilgisi, 7’si dil bilgisi.

🔴 Tarih: Genel olarak tarihî kavramlar, dönem bilgisi, temel bilgilerin yorumlanması ve kronoloji bilgisi üzerine kurgulanmış.

🔴 Matematik: Sorular son yıllara göre daha rahat çözülebilir nitelikteydi. Temel bilgilerin sorgulandığı bir sınavdı. Geometri testi ise orta düzeydeydi. Geometride, yeni nesil sorular günlük hayata entegre edilerek sorulmuş.

DUALAR EVLATLAR İÇİN: ALLAH KABUL ETSİN

Milyonlarca genç TYT’de ter dökerken aileleri de dışarıda heyecan yaşadı. Birçok kişi evlatlarının başarısı için dua edip Kur’ân okudu. Sınavın sürdüğü 165 dakika boyunca dua eden anne babalar TYT’nin bitmesini heyecanla bekledi. Eskişehir’de kızını bekleyen Nuray Katırancı “Kızıma destek olmak için Yasin-i şerif duasını okumaya başladım, Amme ve Tebareke surelerini okudum. Ardından ise Fetih suresini okudum. Siz gelmeden önce Vakı’a suresini okuyordum” dedi.

POLİSLERİMİZ ÖĞRENCİLERİN YİNE İMDATLARINA KOŞTU

Ülkenin güvenliği ve huzuru için görev yapan emniyet teşkilatı dün TYT’ye girecek öğrencilerin de imdadına yetişti. Geç kalanları, kimliğini unutanları, yanlış okula gidenleri motosikletli polisler adeta zamanla yarışarak sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Kocaeli’de oluşturulan motosikletli Şahin ekipler, öğrencilere hizmet verdi. Karabük’te ise üniversitede sınava gireceklerin yardımına yine polisler koştu. Ekip araçları öğrencileri taşıdı. Geç kalan öğrencileri sınava yetiştiren ekipler okul önlerinde bekleyen veliler tarafından alkışlarla karşılandı. Gaziantep Nizip’te kimliğini kaybeden bir adayın çıkarılan yeni kimliğini yetiştirdi.

KAN REVAN İÇİNDE GELDİ AMA SINAVA GİREMEDİ

Nevşehir’de sınava giderken sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, tedavisinin ardından sınava gireceği okula koştu. Avanos’tan yola çıkan Mustafa Sinan Hasta’nın bulunduğu araç takla attı. Hastaneye kaldırılan Hasta, tedavisinin ardından sınava yetişmek için kanlı üstü ve kolundaki sargıyla Nevşehir Lisesine geldi. Bir dakikayla sınava alınmayan Hasta, büyük üzüntü yaşadı.

KAHRAMAN ŞOFÖR!

Sakarya’da 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık belediye otobüsünün sürücüsü, güzergahını değiştirerek TYT’ye geç kalmak üzere olan öğrenciyi sınav merkezine ulaştırdı. Merkez amirliğinden izin alan şoför, yolcuların da rızasıyla öğrenciyi sınava gireceği Serdivan ilçesindeki Yazlık İlköğretim Okuluna götürdü. Sınav saatinden önce okula ulaşan sürücü, yolcuların takdirini topladı.

"BACADAN" DA GİRDİLER AMA OLMADI!..

TYT’nin en dramatik yanı sınav salonuna saat 10.00’dan sonra gelenler oldu. Kimi gözyaşı dökerken kimi de uzun süre içeri girebilmek için ısrar etti. İstanbul Esenler’de Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen bir genç kapıda kaldı. Demir kapıdan tırmanarak içeri atlayan genç, amacına ulaşamayınca aynı şekilde geri döndü.