YKS'den manzaralar... Biri koşarak diğeri koşamayarak sınavı kaçırdı

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu TYT için milyonlarca üniversite adayı ter döktü. Saat 10.15'te başlayan sınavda yine yurdun dört bir yanında ilginç manzaralar vardı. Sakarya'da sınava geç kalan bir aday için belediye otobüsü güzergah değiştirdi, Ayvalık'ta ilk kez YKS düzenlendi, Bursa'da 70 yaşında bir aday sınava girdi, Antalya'da bir aday koşarak geldiği sınavı dakikalarla kaçırırken 50 yaşındaki bir aday ise 'koşamayarak' sınavı kaçırdı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibarıyla başladı, 13.00 itibarıyla sona erdi.

3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğu sınav yine ilginç manzaralar eşliğinde yaşandı.

OTOBÜS GÜZERGAH DEĞİŞTİRDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciler için hafta sonu tüm güzergâhlarda kesintisiz ulaşım hizmeti sundu.

Büyükşehir’e bağlı 9A numaralı Maltepe-Ozanlar-Yazlık arası çalışan otobüsün sürücüsü, sınav yerine geç kalan öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi. Merkez amirliğinden izin aldıktan sonra yolculardan da izin alan Büyükşehir çalışanı, güzergâhını değiştirerek öğrenciyi sınav yerine yetiştirdi.

Serdivan’da bulunan Yazlık İlköğretim Okuluna öğrencileri sınav saatinden önce ulaştıran Büyükşehir otobüs şoförünün bu hareketi otobüs içerisinde bulunan yolculardan da büyük takdir topladı.

AYVALIK'TA İLK YKS GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda; Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuruları sonucunda ilk kez Sınav Merkezi statüsünde getirilen Ayvalık’ta ilk YKS gerçekleştirildi. 7 lise ve Ayvalık Meslek Yüksek Okulunda gerçekleşen sınava bin 918 öğrenci girdi. Öğrenciler salonlarda ter dökerken aileleri de sınav salonlarının bahçesinde merakla bekledi.

YANLIŞ OKULA GELDİ

Kocaeli'de kapıların kapanmasına saniyeler kala gelen bir genç, yanlış okula gelmesiyle sınava yetişemedi. Kapıların kapanmasının arından koşarak gelen başka öğrenci ise okula giremeyince giriş belgesini çöpe atarak çaresizce evine geri döndü.

70 YAŞINDAKİ NECMETTİN ÖZKAN DA YKS'DE TER DÖKTÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki Necmettin Özkan, YKS'de ter döktü. Torunlarına moral olmak için sınava girdiğini söyleyen Özkan, kazanırsa veterinerlik fakültesinde eğitim görmek istediğini belirtti.

30 SANİYE GEÇ KALDI, SINAVA ALINMADI

Ankara Sincan'da, YKS'ye 30 saniye geç kaldığı iddia edilen bir aday sınava alınmadı. Kapısı kilitlenen okulun bahçesinde mahsur kalan aday, kilitli kapıdan atlayarak dışarıya çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DEMİR KAPIDAN ATLAYIP SINAVA GİRMEK İSTEDİ

Türkiye genelinde bugün başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu için Esenler Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne gelen bir öğrenci kapıların kapandığı anda içeri girmek istedi. Öğrenci, okulun demir kapısından tırmanarak içeri atladı. Görevliler içeriye almayınca geri dönerek kapıdan dışarı atlayarak çıkmak zorunda kaldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BİRİ KOŞARAK DİĞERİ KOŞAMAYARAK SINAVI KAÇIRDI

Antalya'da, her yıl benzer görüntülere sahne olan YKS'da bu yılda manzara değişmedi. Saat 10.00'da kapatılan kapılara yetişmeye çalışan öğrenciler maratoncuları aratmazken, saniyeler kala içeri girenleri veliler alkışladı.

Bir öğrenci koşarak geldiği kapıda sınavı 3 dakika ile kaçırırken, geçirdiği kaza sonrası bacaklarından ameliyat olan ve bastonla sınav gireceği fakülteye yürüyerek gelen bir kişi 10 dakikayla sınavı kaçırdı. 50 yaşındaki aday, “Bu bacaklarla nasıl koşturacağım. Benim suçum ne?” dedi.

TORUNUNU SINAVA YETİŞTİRDİ ARACI YANDI

Karabük'te oğlunun aracı ile torununu Karabük Üniversitesinde YKS sınavına getirdikten sonra yakıt kaçağı sonrası otomobil alev topuna döndü.

SINAVA GİRENLERİN YAŞ ORTALAMASI 40

Elazığ'da öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Çatalçeşme Mahallesi'nde Sezai Karakoç Anaokulunda sınava girenlerin yaş ortalaması 40 olanların telaşlı halleri ve koşa koşa son dakika sınava yetişmeye çalışmaları güldürdü. Okula giriş esnasında üzerindeki eşyalardan dolayı üç kere çevrilen bir kişi ise “ Beni yakışıklı çektin mi” demesi gülüşmelere neden oldu.