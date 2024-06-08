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YKS'nin acı tablosu! Sınava geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa’da bir öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişemedi. Kapıdan çevrilen öğrenci ve annesi yere kapaklanarak hüngür hüngür ağladı. Anne ve kızı, çevredeki vatandaşların tesellisiyle sakinleşti.

Milyonlarca öğrencinin sene boyunca hazırlandığı YKS sınavında her yıl olduğu gibi yine bir dram yaşandı. Şanlıurfa'da bir öğrenci sınava 5 dakika geç kaldı. Okul kapıları yüzüne kapanan öğrenci annesiyle birlikte ağladı.

YKS'nin acı tablosu! Sınava geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu - 1. Resim

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OKULDAN AYRILDILAR

Saat 10.15’te başlayan sınava, kapıların kapanmasından 5 dakika sonra gelen bir kız öğrenci içeri alınmayınca annesi, kendisini yere atarak gözyaşlarına boğuldu. Okul kapısında hüngür hüngür ağlayan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar teskin etti. Birbirlerine sarılan anne ve kızı daha sonra gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.

YKS'nin acı tablosu! Sınava geç kalan öğrenci ile annesi gözyaşlarına boğuldu - 2. Resim

BAZI ÖĞRENCİLER SON DAKİKADA YETİŞTİ

10.00 itibari ile kapatılan okul kapısından 09.58’de giren öğrenciler bina girişine yetişmek için zamanla yarıştı. Son dakikalarda sınava yetişebilen öğrenciler, görevlilerin yardımı ile sınıflarına götürüldü. Öğrencilerin ter döktüğü anlar kameraya yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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