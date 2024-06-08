Metro İstanbul duyurdu: YKS öncesi tramvay seferlerini aksatan araca dava

Düzenleyen: Çağla Çağlar 8 Haziran 2024 17:42 - Güncelleme: 8 Haziran 2024 17:49 - Güncelleme:

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Bugün YKS öncesi Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na giren bir araç nedeniyle seferler aksamıştı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden aksamaya neden olan araçla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Hatlarımıza izinsiz giren araçlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır. UKOME kararı ile hatta giriş izni olan araçların da tramvay hatlarımızı kullanmamasını önemle rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.