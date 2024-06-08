Metro İstanbul duyurdu: YKS öncesi tramvay seferlerini aksatan araca dava
Gündem Haberleri
Bugün YKS öncesi Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'na giren bir araç nedeniyle seferler aksamıştı. Metro İstanbul, sosyal medya hesabı üzerinden aksamaya neden olan araçla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Hatlarımıza izinsiz giren araçlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır. UKOME kararı ile hatta giriş izni olan araçların da tramvay hatlarımızı kullanmamasını önemle rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanarak sınava girecek öğrenciler bugün zor anlar yaşadı. Bir aracın tramvay hattına izinsiz girmesi sonucu seferler bir saat yapılamadı.
Metro İstanbul, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Açıklamada, tramvay hattına UKOME kararı ile belirlenen araçlar dışında araç giremeyeceği belirtilerek "Bugün sabah sınav saatinden önce T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımıza izinsiz giren banka aracı nedeni ile 58 dakika boyunca seferlerimiz Yusufpaşa-Beyazıt istasyonları arasında yapılamamıştır." denildi.
'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK'
Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Tramvay hattına UKOME kararı ile belirlenen araçlar dışında araç giremez.
Bugün sabah sınav saatinden önce, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımıza izinsiz giren banka aracı nedeni ile 58 dakika boyunca seferlerimiz Yusufpaşa-Beyazıt istasyonları arasında yapılamamıştır.
Sınava girecek öğrencileri zamanında ve konforlu bir şekilde okullarına ulaşmak önceliği ile çalışıyor, hattımızda yaşanan bu olay nedeniyle gençlerimize ve ailelerine üzüntülerimizi iletiyoruz. Söz konusu araç ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyu ile paylaşıyoruz.
YARIN İÇİN UYARI!
Yarın sınav saati başlangıcına kadar;
Hatlarımıza izinsiz giren araçlarla ilgili yasal işlem başlatılacaktır.
UKOME kararı ile hatta giriş izni olan araçların da tramvay hatlarımızı kullanmamasını önemle rica ediyoruz.