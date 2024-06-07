YKS sınavına girecek olan öğrencilere toplu taşıma araçları, 8-9 Haziran tarihlerinde ücretsiz olacak

Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek olan sınava kısa süre kala Ulaşım İstanbul'dan öğrencileri sevindiren haber geldi. Sınavın olduğu günler otobüs, metro, marmaray ve metrobüs bedava mı merak ediliyorken açıklamanın gelmesiyle beraber ücretsiz olacağı öğrenildi.

8-9 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan sınava 3 milyonu aşkın vatandaş katılacak. Sınava giderken ulaşım konusunda sorun yaşanmaması adına Ulaşım İstanbul'dan ücretsiz uygulama başlatıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlileri ücretsiz olarak ulaşım sağlayabilecekken yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırıldı.

8-9 HAZİRAN OTOBÜS, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Hafta sonu gerçekleşecek olan YKS sınavına milyonlarca vatandaş katılacak. Okullara toplu taşıma ile gidecek olanlar ise İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak hizmet alabilecek.

X hesabından yapılan paylaşım ise şöyle oldu:

"8-9 Haziran Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)" girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri kişiselleştirilmiş ile entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecektir."

ADIYAMAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Sınava az bir süre kala Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, öğrencilere başarılar dilerken toplu taşımanın bedava olacağını da duyurdu.

Tutdere'nin açıklaması şöyle oldu:

“Memleketimizin geleceği kıymetli gençler, bir yıldan bu yana zorlu şartlar altında hazırlanarak gireceğini YKS sınavında her birinize başarılar diliyorum. Umuyoruz ki, arzu ettiğiniz üniversiteleri kazanacaksınız. Her zaman dile getirdiğim gibi bizler Adıyaman Belediyesi olarak eğitim hayatınız boyunca sizlere elimizden gelen desteği sunacağız. Bu kapsamda hafta sonunda sınava girecek olan kardeşlerimiz için sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda öğrencilerimize belediye otobüslerimizi sınav boyunca ücretsiz hizmete koyacağız. Ayrıca yine öğrencilerimiz için sınavdan önce kek, meyve suyu ve su ikramlarında bulunacağız” dedi.

Vatandaşı da sınav süresi boyunca, sınav merkezlerinin çevresinde sessiz olmaya davet eden Başkan Tutdere, “Sevgili gençler, sınavda rahat olun ve sakın heyecan yapmayın. Çünkü hiçbir çaba ve gayret boşa gitmez. Aileleriniz, öğretmenleriniz ve bizler yanınızdayız. Buradan bir diğer uyarıyı da sürücülerimize ve diğer halkımıza yapmak istiyorum. Sınav saatlerinde herkesi özellikle sınav merkezlerinin olduğu alanlarda daha sessiz olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.