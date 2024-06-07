2024 YKS sınavına 3 milyondan fazla kişi girecek

YKS sınavına kısa süre kala öğrenciler bu sene kaç kişi katılacak merak ederken katılım oranı araştırıldı. 8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan sınav için hazırlıklar devam ederken soru kitapçıklarını ve evraklarını taşıyan 536 nakliye aracı yola çıktı. İşte YKS'ye girecek olan kişi sayısı 2024...

Bu sene heyecanla beklenen YKS 8-9 Haziran'da yapılacak. Adayların merak ettikleri arasında ise kaç kişinin katılacağı yer aldı. İki oturumdan oluşan sınava az bir süre kala girecek kişi sayısı gündeme geldi.

2024 yılında YKS sınavına 3 milyondan fazla kişi girecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı soru kitapçıklarını taşıyan 536 nakliye aracı ise 245 sınav merkezine gönderilmeye başlandı.

9 Haziran günü 10.15'te başlayacak olan AYT sınavına 2 milyon 19 bin 709 aday başvuru yaparken üçüncü oturuma İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi olmak üzere toplam 233 bin 389 aday katılacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKİ OLMAK ZORUNDA MI?

ÖSYM kılavuzuna göre sınav giriş belgeleri renkli veya siyah beyaz olabilecek. Açıklama şöyle oldu:

"Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır."

TYT - AYT NE KADAR SÜRECEK?

İlk oturum 10.15'te başlarken 135 dakika sürecek ve AYT 10.15'te başlayarak 180 dakika sürecek. YDT sınavı ise 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.