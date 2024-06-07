ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS ve Fenerbahçe'deki başkanlı seçimi hakkında açıklama

Fenerbahçe'nin kongresi ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın denk gelmesi gündem olmuştu. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, gürültü uyarısı yaparak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un duyarlı olacağını söyledi.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Bayram Ali Ersoy, Fenerbahçe'deki seçimli genel kurul hakkında açıklamalarda bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yapılacağı okulların etrafında gürültü yapılmaması uyarısında bulunarak, "Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli." dedi.

Ersoy, İletişim Platformunca düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ÖSYM FENERBAHÇE'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMİYLE ÇAKIŞIYOR

İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi."

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalarını istedi.

"GÖREVLİLER 40 GÜN DIŞARI ÇIKAMADILAR"

Sınav güvenliğine değinen ÖSYM Başkanı, soru kitapçıklarının yüksek güvenlikli bir matbaada basıldığını ve basım sürecinde görevlilerin 40 gün boyunca dışarı çıkamadığını dile getirdi.