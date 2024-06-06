Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mourinho hakkında çarpıcı sözler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç başkanlık seçimi öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mourinho ile yaptığı görüşmede nasıl ikna ettiğini anlatan Ali Koç, transfer çalışmalarına da değindi. Portekizli teknik adamın takımda bir oyuncuya özel ilgisi olduğunu söyleyen Koç, "Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'daki başkanlık seçim öncesinde HaberTürk TV canlı yayına katıldı.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM İÇİN "KÖSTEK OLDULAR" SÖZLERİ

Aziz Yıldırım ile yaşanan gerginlikten dolayı sarı lacivertli camianın rahatsız olduğunu belirten Ali Koç, "Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu. 2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyu değiştirdi, Sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca." şeklinde konuştu.

Kedisine ve Acun Ilıcalı'ya çeşitli iftiralar atıldığını belirten Koç, "İşler iyi giderken ses seda yok. İşler kötü gidince balıkçılarda keyif yapmalar. İyi giderken olmuyorlar, kötü giderken köstek de oldular. Boynumun kıldan ince olduğu kişiyi tanıyamamışım ya da değişmiş. Böyle bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

ALİ KOÇ: "RAKİPLERİMİZLE MÜCADELE ETMİYORUZ"

Canlı yayında soruları cevaplayan Koç, Koç Holding ile Fenerbahçe yönetimi arasındaki başarı farkını "Batık olarak aldığımız kulübe Mourinho'yu getirecek duruma geldik. Finansal takip konumunda değiliz. Biz rakiplerimizle değil, müessese takımlarıyla mücadele ediyoruz, hatta devlet. Bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylar var. Biz geldiğimizde 5 takımımızın 7 sponsoru yoktu." ifadeleriyle anlattı.

Mali yönden başarılı bir sezon geçirdiklerini belirten Koç, "Bu sene 27 milyon euro net kar yapmışız." dedi.

ALİ KOÇ'TAN MOURİNHO AÇIKLAMASI

Ali Koç, Mourinho'nun transfer sürecini ve Marioo Branco'nun takımda nasıl kaldığını anlattı. Mourinho ile görüşmeyi aktaran Koç, "Jorge Jesus gelecekti, birini daha istedi. O kişi Branco'ydu. Transferde yetkin değildi sağ kolu gibiydi. Jesus Arabistan'a götürmek istedi ama biz ikna ettik ve bizimle kaldı. Geçen sene kadro mühendisliğini Branco, Selahattin Bey ve ben yaptık. İyi bir takım ve iyi bir yapı kurduk. Mourinho'yu etkileyenlerden biri de buydu. Bir sistem kurmuştuk. Mesela Mourinho'ya, '15 milyon euro veriyorum, sportif direktör yok sen ne istersen yap, kimi istersen alacağım' desen güven vermez. Çünkü bir sistem yok." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamalarına şu ifadelerle devam etti;

"Mourinho'nun hayatında çalışmadığı en uzun süre 6 ay. Dedik ki; 'Bu adam çalışacak.' Branco hareket etti. Hızlı davranmamız gerekiyordu. Transfer için profil veriyor, sonra isim veriyor. Arabistan'dan söylemeye cesaret edemeyeceğim teklifler vardı. Bu adam iyi anlamda bir deli. Sadece 'şampiyonluk başarısızlıktır.' dedi. Mourinho bize dedi ki; 'Avrupa'nın iki kupasında Fenerbahçe ile başarı kazanabilirim ve işte o zaman 'Special one bunu da yaptı' derler.' dedi.

ALİ KOÇ '45 MİLYON EURO' SÖZLERİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Mourinho ile yapılan anlaşma hakkında geçtiğimiz hafta '45 milyon euro' diyen Ali Koç, KAP açıklamasının ardından gündeme oturmuştu.

KAP'ta Mourinho'nun sezonluk garanti ücretinin 10,5 milyon olması hakkında konuşan Koç, "2 sene olarak hesaplasanız da 15 milyon eur, yüzde 10 menajer parası var eder 16,5 milyon euro. Vergisiyle beraber 45'e gelebiliyor. Ben bunu telaffuz ettim. Ya da daha az paraya gelemez mi insan, daha başka bir vizyona.' şeklinde konuştu.

"MOURİNHO'NUN SZYMANSKI'YE ÖZEL BİR İLGİSİ VAR"

Ali Koç, sezon öncesi transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Mourinho'nun takımda beğendiği ve tanıdığı oyuncuların olduğunu belirten Koç, sözlerine şu ifadelerle devam etti;

"Bu sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar bir senede bazı takımlar 4--5 senede parayı veriyor. Avrupa'da yayabiliyorsun, Balkanlarda 1-2 senede istiyorlar. "Mourinho seviyesinde oyuncu alacak mısınız?" diyorlar. Nedir bu seviye, Messi, Ronaldo, Mbappe. Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz."

"Mourinho'nun Fenerbahçe'de bildiği oyuncular var. Acun Bey'in dediği gibi, Szymanski'ye özel bir ilgisi var. Feyenoord'da oynarken onu çok zorlamış. Bazı hocalar piyasayı değil de oynadıkları oyuncuları, rakip oyuncuları çok iyi bilirler. Szymanski, Mourinho'nun takımını hırpalamış. 30 artı gole katkısı oldu. Benim en beğendiğim tarafı komple defansif ofansif. İpince de bir çocuk. Szymanski'yi Galatasaray alıyordu, Mikonos'tan uçağa bindirdi İstanbul'a getirdiler. Menajeri ondan habersiz yaptıkları için çıldırdı. Biz iyi ki transfer etmişiz. Ekonomik açıdan da çok katkısı olacaktır."

"GALATASARAY ZAHA'DA ÇALIM ATTI"

Sarı Lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerginliğin nedenleri anlattı.

Yönetimsel olarak tartışmalar devam ederken bel altı vurmaların geldiğini belirten Koç, "Galatasaray'ın içinde olanlar bizi ilgilendirmez. Oradan bize gelen belden altılar çok oldu. 'Ligi bitirtmeyiz'ler oldu. Bazı oyunculara verilen rakamları biliyoruz. Bazılarında biz transfer masasına bile oturmadık, 'transfer çalımları' dendi. Rekabet vardı ancak bunlar işleri benim aile seviyeme taşıyınca biz de sertleştik." dedi.

Galatasaray'ın Zaha transferinde çalım attığını itiraf eden Koç, "Çalım denilebilirse Zaha transferi için denilebilir. Biz masadan kalktı. Tete ile alakası yok. Selahattin Bey bir gün beni aradı Tete'yi söyledi. Dedim sakın maça gelmesin, menajeri de gelmesin. Transfer çalımı olur, ayıp bir şey değil. Zaha için 1 sene uğraştık. Galatasaray'a nasip oldu. Biz 8,5'da masadan kalktık. Daha sonra Galatasaray girdi bitirdi, çalım mı çalım." şeklinde konuştu.